Работники Алтай-Кокса предложили 780 идей по улучшению производства.

Работники Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) в первом полугодии 2019 года подали 780 идей по повышению эффективности производства. Эти идеи позволят предприятию сэкономить более 340 млн рублей.

Инициативы сотрудников направлены на совершенствование технологических процессов, рост энергетической эффективности, снижение трудозатрат на обслуживание оборудования и другое.

Одна из самых значимых идей принадлежит инженеру-технологу техотдела Алексею Обущаку и главному специалисту коксового цеха Олегу Горобцу. Они предложили заменить оборудование для дробления кокса и за счет этого снизить выход коксовой мелочи на 12 процентных пунктов. Экономический эффект от реализации инициативы составил 101 млн рублей.

Инициативы — один из инструментов Производственной системы НЛМК, которую внедряют на Алтай-Коксе с июля 2018 года. Рядовые сотрудники играют ключевую роль во внедрении улучшений, поскольку они досконально знают особенности систем и агрегатов на своих участках и понимают перспективы улучшений.

Процесс подачи идей простой, с понятной системой мотивации. Сначала работник получает вознаграждение за поданную идею, которую одобрил технический совет, а затем, если инициатива приносит значительный экономический эффект, автору выплачивают дополнительное вознаграждение.

В первом полугодии 2019 года больше всего инициатив предложили электрогазосварщик Андрей Галкин, машинист установки сухого тушения кокса Максим Шибаев и аккумуляторщик железнодорожного цеха Денис Танков.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com

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