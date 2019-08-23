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Работники Алтай-Кокса предложили 780 идей по улучшению производства

Работники Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) в первом полугодии 2019 года подали 780 идей по повышению эффективности производства. Эти идеи позволят предприятию сэкономить более 340 млн рублей.

Работники Алтай-Кокса предложили 780 идей по улучшению производства.
Работники Алтай-Кокса предложили 780 идей по улучшению производства.
Фото Группы НЛМК.

Инициативы сотрудников направлены на совершенствование технологических процессов, рост энергетической эффективности, снижение трудозатрат на обслуживание оборудования и другое.

Одна из самых значимых идей принадлежит инженеру-технологу техотдела Алексею Обущаку и главному специалисту коксового цеха Олегу Горобцу. Они предложили заменить оборудование для дробления кокса и за счет этого снизить выход коксовой мелочи на 12 процентных пунктов. Экономический эффект от реализации инициативы составил 101 млн рублей.

Инициативы — один из инструментов Производственной системы НЛМК, которую внедряют на Алтай-Коксе с июля 2018 года. Рядовые сотрудники играют ключевую роль во внедрении улучшений, поскольку они досконально знают особенности систем и агрегатов на своих участках и понимают перспективы улучшений.

Процесс подачи идей простой, с понятной системой мотивации. Сначала работник получает вознаграждение за поданную идею, которую одобрил технический совет, а затем, если инициатива приносит значительный экономический эффект, автору выплачивают дополнительное вознаграждение.

В первом полугодии 2019 года больше всего инициатив предложили электрогазосварщик Андрей Галкин, машинист установки сухого тушения кокса Максим Шибаев и аккумуляторщик железнодорожного цеха Денис Танков.

Справка

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса: altai.nlmk.com

Фото и видео Группы НЛМК можно скачать в медиабанке media.nlmk.com

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