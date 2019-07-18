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Работники Алтай-Кокса удостоены высоких наград

В преддверии Дня металлурга около 200 работников Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) удостоены отраслевых, региональных, городских и корпоративных наград.

Работники Алтай-Кокса удостоены высоких наград.
Работники Алтай-Кокса удостоены высоких наград.
Архив Алтай-Кокс.

На предпраздничной неделе руководители предприятия поздравили рабочих, вручили грамоты и благодарности.

Чествование заводчан продолжится на праздничном концерте 19 июля. Почетными грамотами Минпромторга наградят машиниста коксовых машин Владимира Мацкевича, слесаря ремонтного цеха Александра Бахилина, начальника углеподготовительного цеха Александра Майнингера, начальника коксового отделения Максима Гудкова, аппаратчика перегонки Игоря Симонова, начальник участка ТЭЦ Галину Красилову.

Медалей Алтайского края «За заслуги в труде» удостоится еще четыре сотрудника Алтай-Кокса.

30 работников завода отметят почетными грамотами регионального Правительства, Министерства Алтайского края по промышленности и энергетике, Алтайского краевого Законодательного Собрания, Благодарственными письмами Губернатора. 20 заводчанам вручат городские награды.

Работники Алтай-Кокса удостоены высоких наград.
Работники Алтай-Кокса удостоены высоких наград.
Архив Алтай-Кокс.

Отличившиеся работники наряду с наградами получат от Алтай-Кокса денежные вознаграждения. Кроме того, всем заводчанам выплатят праздничную премию ко Дню металлурга.

Справка:

Алтай-Кокс (входит в Группу НЛМК) — одно из крупнейших коксохимических предприятий России. Производственные мощности предприятия составляют 4,4 млн т кокса в сухом весе в год. Компания выпускает также широкий спектр высококачественной химической продукции.

Больше информации на сайте Алтай-Кокса.

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