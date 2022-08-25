Работники Барнаульского завода мехпрессов получают материальную помощь к 1 сентября

Подготовка к учебному году 2022−2023 для родителей школьников сопряжена с большими расходами. Руководство группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» девятый год оказывает материальную поддержку работникам, дети которых идут в школу.

Как рассказала председатель профсоюзного комитета Елена Орлова, два года назад такую меру поддержки прописали в Коллективном договоре предприятия. Ранее материальную помощь для подготовки детей к школе работникам оказывали индивидуально, по заявлению. Сейчас поддержка действует массово: в текущем году деньги ко Дню знаний получат все работники, у кого есть дети-школьники — а это 158 человек.

Общая сумма материальной поддержки, выделенной работникам к учебному году, составит около 700 тысяч рублей. Сумма выплат разная, родители школьников получат от трех до семи тысяч рублей. Самую большую выплату, десять тысяч рублей, получат родители первоклассников — среди работников Барнаульского завода мехпрессов их 17 человек.

У начальника деревообрабатывающего цеха Вячеслава Панферова трое детей. Младшая дочь Полина 1 сентября пойдет в первый класс. Для многодетной семьи материальная помощь, оказанная заводом, является хорошим подспорьем: одеть ребенка к школе, купить всю необходимую канцелярию сегодня — дорогое удовольствие. «Не каждое предприятие оказывает поддержку своим работникам. Тем радостнее, что Барнаульский завод мехпрессов поощряет нас таким образом» — считает Вячеслав.

— Социальная поддержка работников в различных жизненных ситуациях является неотъемлемой частью корпоративной культуры нашего предприятия, — рассказал руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» Сергей Ферапонтов. — У нас действует несколько видов материальной поддержки сотрудников и членов их семей. Сюда относится компенсация затрат на детский отдых в летних лагерях, организация досуга для детей работников и другие меры. Также мы оказываем помощь к новому учебному году родителям школьников, потому как считаем важным вкладываться в развитие и обучение детей наших сотрудников.

Справка

Группа промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов» — одно из крупнейших кузнечно-прессовых производств России и зарубежья. Выполняет широкий спектр производственных задач: выпуск кузнечно-прессового оборудования, ремонт промышленного оборудования, обработка металлических изделий, обработка листовой и рулонной стали, производство стальных электросварных труб, а также деревообработка и кузнечное производство.

Ферапонтов Сергей Геральдович — руководитель группы промышленных предприятий «Барнаульский завод мехпрессов», член Правления Союза промышленников Алтайского края. За успешную работу и вклад в развитие отечественной промышленности отмечен многочисленными наградами Государственной Думы Российской Федерации, Правительства Алтайского Края, Администрации города Барнаула, Администрации Железнодорожного района и Союза промышленников Алтайского края.