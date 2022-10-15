«Работу дорожников портят». Барнаульцы боятся, что долгая починка водопровода уничтожит новый асфальт

Как сообщает информатор, службы всю неделю сбрасывают откачиваемую насосами воду самотеком по улице до Барнаулки. И все это у дороги с новым асфальтом без бордюра.
«Сейчас вода размывает грунт вдоль нового асфальта и, как результат, весной опять будут обломанные края асфальта, ямы и грязь в местах, где ходят пешеходы, так как тротуары не предусмотрены в частном секторе. На перекрестке постоянно озеро, и что там будет с асфальтом — непонятно. На звонки в водоканал ответ один: „Устраняем“», — сообщает горожанка.
Также она добавила: «Получается, что местные жители радуются новому асфальту, а другие службы работу дорожников портят».
В комментариях пост активно поддержали очевидцы.
Шаг вперед и три назад. Так и живем. В коем-то веке кусочек цивилизации, индустриализации и вот итог. Кушай, Булыгино!
«Как раз вчера была в этом районе, там одна улица Кутузова в асфальте, а между домами огромные озера грязной жижи. „Как будто люди там не живут, а если живут, то им и так сойдет“, — наверное, думают в администрации».
«Вымыли часть грунта, выезд на асфальт затруднен. Мало того, что нет пешеходной дорожки, так теперь ходим по ручью! Такой ровный и красивый асфальт может просто обрушится! Жалко труд дорожников, столько трудов! Ну решите уже проблему! Так нельзя, одни восстанавливают, другие рушат!»
Ремонта этой дороги жители ждали годами. Не прошло и месяца, как ее сделали! Теперь уже ясно, что до весны асфальт не доживет, его довольно сильно подмыло. Да как так-то? И водоканал на эту аварию вызывали уже несколько месяцев. Приедут, разведут руками и уедут. А вода подтекала. Устраняют уже неделю…
Ранее в Барнауле коммунальная авария «намочила» улицу Димитрова.