«Работу дорожников портят». Барнаульцы боятся, что долгая починка водопровода уничтожит новый асфальт

«Уже неделю наблюдаем устранение повреждения водопровода на Кутузова, 73/1», — пишет недовольная жительница Барнаула. По ее словам, вода может уничтожить новый асфальт. Пост с жалобой опубликовал Barnaul.22.

Как сообщает информатор, службы всю неделю сбрасывают откачиваемую насосами воду самотеком по улице до Барнаулки. И все это у дороги с новым асфальтом без бордюра.

«Сейчас вода размывает грунт вдоль нового асфальта и, как результат, весной опять будут обломанные края асфальта, ямы и грязь в местах, где ходят пешеходы, так как тротуары не предусмотрены в частном секторе. На перекрестке постоянно озеро, и что там будет с асфальтом — непонятно. На звонки в водоканал ответ один: „Устраняем“», — сообщает горожанка.

Также она добавила: «Получается, что местные жители радуются новому асфальту, а другие службы работу дорожников портят».

В комментариях пост активно поддержали очевидцы.

Шаг вперед и три назад. Так и живем. В коем-то веке кусочек цивилизации, индустриализации и вот итог. Кушай, Булыгино! «Как раз вчера была в этом районе, там одна улица Кутузова в асфальте, а между домами огромные озера грязной жижи. „Как будто люди там не живут, а если живут, то им и так сойдет“, — наверное, думают в администрации». «Вымыли часть грунта, выезд на асфальт затруднен. Мало того, что нет пешеходной дорожки, так теперь ходим по ручью! Такой ровный и красивый асфальт может просто обрушится! Жалко труд дорожников, столько трудов! Ну решите уже проблему! Так нельзя, одни восстанавливают, другие рушат!» Ремонта этой дороги жители ждали годами. Не прошло и месяца, как ее сделали! Теперь уже ясно, что до весны асфальт не доживет, его довольно сильно подмыло. Да как так-то? И водоканал на эту аварию вызывали уже несколько месяцев. Приедут, разведут руками и уедут. А вода подтекала. Устраняют уже неделю…

Ранее в Барнауле коммунальная авария «намочила» улицу Димитрова.