«Рады любой помощи»: с какими проблемами в условиях пандемии столкнулся барнаульский приют «Ласка»

Режим самоизоляции существенно повлиял на работу барнаульского приюта для животных «Ласка». О проблемах, с которыми пришлось столкнуться во время пандемии, рассказала его заведующая — Софья Куликова.

1. Работа волонтеров приостановлена

В приюте «Ласка» содержится 800 животных — 600 собак и 200 кошек. До введения режима самоизоляции с ними работали около 20 волонтеров — обеспечивали выгул и уход. Сейчас этим занимаются только штатные сотрудники.

Корм и лекарства доставфили в приют для животных «Ласка». Дмитрий Лямзин

«Для животных — это трудное время. Они привыкли, что к ним приходят, гуляют и общаются. Но сейчас мы вынуждены ограничить все посещения — не можем допустить скопление людей. Несколько волонтеров взяли животных себе домой, чтобы продолжать заботиться о них даже в условиях самоизоляции», — рассказывает Софья Куликова.

Куликова отметила — приют продолжает работать на передачу животных. «Если человек хочет взять себе кошку или собаку, можно приехать, посмотреть, если понравиться — оформить договор и забрать», — объяснила она.

2. Пожертвования сократились

По словам Софьи Куликовой, с введением режима самоизоляции пожертвования в приют сократились примерно на треть. Она связывает это с финансовыми трудностями, которые возникли у жителей города.

В Приюте «Ласка». Артем Гуднев.

«Для полноценной работы приюта необходима своевременная финансовая поддержка. Большая сумма складывается из коммунальных, бытовых и текущих расходов», — объясняет заведующая приютом.

Сейчас «Ласке» требуется около 120 тыс. рублей, чтобы обработать всех собак от клещей. «Где их взять? У нас нет таких средств», — задается вопросом Куликова.

3. Долги за корм для животных

Куликова рассказала, что у приюта большой долг за корм для животных — около 100 тыс. рублей. «Мы не можем допустить, чтобы животные умирали с голода, поэтому просим корм у поставщиков в долг. В такие моменты не понятно, пойдут они в следующий раз нам на встречу или нет», — рассказывает заведующая.

В Приюте «Ласка». Артем Гуднев.

Собак в «Ласке» кормят вареной едой — кашей с мясом, а кошек — сухим кормом. Есть нюанс — для хронически больных животных требуется специальное питание, если перевести их на дешевый корм, болезни могут обостриться и тогда уже понадобятся средства на лечение.

«Мы рады любой помощи. Можно отправить нам любое количество корма через зоомагазины или принести в приют», — отмечает Куликова.

4. Трудности с весенним субботником

Ежегодно в «Ласке» проводят весенние субботники. Для того, чтобы осуществить санитарную очистку территории приюта приезжали стройотряды, студенты и старшие школьники. В условиях самоизоляции уборкой занимаются штатные сотрудники.

Новые вольеры для животных в приюте «Ласка» Пресс-служба приюта «Ласка»

5. Проблемы со стерилизацией

В прошлом году «Ласка» выиграла Президентский грант на открытие пункта льготной стерилизации.

«У меня спрашивают, когда вы начнете стерилизовать животных. Сейчас в условиях самоизоляции мы не можем ничего сделать», — объяснила Софья Куликова.