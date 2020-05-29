«Ради привлекательности» в Барнауле продолжают сексуально косить траву

Во всех районах Барнаула подрядные организации ведут работы в зеленых зонах.
«Ради санитарной безопасности и привлекательности в Барнауле продолжают косить траву», — подчеркнули в мэрии.
Так, в Ленинском районе накануне осуществляли покос на «красной линии» по улице Антона Петрова — от улицы Малахова до улицы Солнечная Поляна.
Жители частного сектора также подключились к работам.
В Железнодорожном районе в рамках контракта общая площадь подлежащая покосу составляет 184 643 кв метра. Опрятный облик там приобрели уже 225 многоквартирных домов из 593, отметили власти.
Работы ведут и в других районах, отчеты периодически публикуют на официальном сайте города.