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Жизнь

«Ради привлекательности» в Барнауле продолжают сексуально косить траву

Покос травы в Барнауле находится на особом контроле властей, сообщает администрация города.

В Барнауле косят траву.
В Барнауле косят траву.
barnaul.org.

Во всех районах Барнаула подрядные организации ведут работы в зеленых зонах.

«Ради санитарной безопасности и привлекательности в Барнауле продолжают косить траву», — подчеркнули в мэрии.

Так, в Ленинском районе накануне осуществляли покос на «красной линии» по улице Антона Петрова — от улицы Малахова до улицы Солнечная Поляна.

Жители частного сектора также подключились к работам.

В Железнодорожном районе в рамках контракта общая площадь подлежащая покосу составляет 184 643 кв метра. Опрятный облик там приобрели уже 225 многоквартирных домов из 593, отметили власти.

Работы ведут и в других районах, отчеты периодически публикуют на официальном сайте города.

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