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Жизнь

Ради туристов: алтайские депутаты хотят разрешить продавать алкоголь в лесу

Депутаты Республики Алтай предлагают разрешить торговать алкоголем на туробъектах в лесу. Законопроект рассмотрят в Госдуме в июне, сообщает «Парламентская газета». Это нужно для повышения привлекательности Алтая для туристов, говорится в документе.

Отдых на природе, пикник.
Отдых на природе, пикник.
CC0

Авторы инициативы отмечают, что множество объектов располагаются на участках лесного фонда, поскольку «досуг на природе является доступным и распространённым видом отдыха».

Сейчас там запрещено продавать алкоголь, что, по мнению депутатов Алтая, снижает туристическую привлекательность.

Если изменения одобрят, то бизнесу разрешат получать лицензии на продажу алкоголя в стационарных торговых объектах.

Это должно сформировать «положительный имидж регионального туризма», считают авторы законопроекта.

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