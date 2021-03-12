Радио ENERGY 87.5 FМ провело ежегодную акцию ко дню 8 марта «Подари девушке улыбку»

С самого утра представители Радио ENERGY поздравляли милых дам с главным весенним праздником и дарили красивые розы, а в ответ получали прекрасные улыбки.
В праздничные дни радиостанция стремится дарить положительные эмоции, а цветы в главный женский день — это желанный подарок!
Цветы для акции предоставлены концептуальным online бутиком «Nest». Адрес: Ползунова, 34а, 206 офис; 2 этаж.
Радио ENERGY благодарит за поддержку партнера акции — Такси Европа. Телефон заказа такси: 400−700.
Полный фотоотчет доступен в группе Радио ENERGY: vk.com/nrj_altai.
Источник: altai.news