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Радио ENERGY 87.5 FМ провело ежегодную акцию ко дню 8 марта «Подари девушке улыбку»

Барнаульская радиостанция Радио ENERGY 87.5 FМ провела ежегодную акцию «Подари девушке улыбку», посвященную Международному женскому дню.

Акция «Подари девушке улыбку».
Акция «Подари девушке улыбку».
Барнаульская радиостанция Радио ENERGY.

С самого утра представители Радио ENERGY поздравляли милых дам с главным весенним праздником и дарили красивые розы, а в ответ получали прекрасные улыбки.

В праздничные дни радиостанция стремится дарить положительные эмоции, а цветы в главный женский день — это желанный подарок!

Акция «Подари девушке улыбку».
Акция «Подари девушке улыбку».
Барнаульская радиостанция Радио ENERGY.
Акция «Подари девушке улыбку».
Акция «Подари девушке улыбку».
Барнаульская радиостанция Радио ENERGY.
Акция «Подари девушке улыбку».
Акция «Подари девушке улыбку».
Барнаульская радиостанция Радио ENERGY.
Акция «Подари девушке улыбку».
Акция «Подари девушке улыбку».
Барнаульская радиостанция Радио ENERGY.

Цветы для акции предоставлены концептуальным online бутиком «Nest». Адрес: Ползунова, 34а, ​206 офис; 2 этаж.

Радио ENERGY благодарит за поддержку партнера акции — Такси Европа. Телефон заказа такси: 400−700.

Полный фотоотчет доступен в группе Радио ENERGY: vk.com/nrj_altai.

Источник: altai.news

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