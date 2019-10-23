Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
23 октября 2°C
1

Радио ENERGY и ЗОМБ приглашают барнаульцев принять участие в флэшмобе

Внимание всем, кто слушает Радио ENERGY в Барнауле! Предлагаем устроить флэшмоб: на yotube-канале Морозова ХЗ-шоу появилось интервью с нашим земляком, репером ЗОМБом!

Радио ENERGY и ЗОМБ приглашают барнаульцев принять участие в флэшмобе!
Радио ENERGY и ЗОМБ приглашают барнаульцев принять участие в флэшмобе!
Источник: medium.com/@alexeyivanovskiy

Радио ENERGY предлагает перейти на канал по ссылке и в комментариях передать привет со своего ВУЗа, где вы сейчас учитесь или учились когда-то!

Давайте посмотрим, какой ВУЗ Барнаула самый тусовый и где больше всего любят и ценят современную музыку!

Справка

Настоящее имя рэп-исполнителя ЗОМБа — Семен Трегубов. Будущий музыкант родился на Алтае в городе Барнауле. Первый альбом, который состоял только из семи композиций, Трегубов выпустил в 2012 году. С того момента начался профессиональный рост исполнителя. Альбом певец записал под названием «Раздвоение личности», обозначив себя под псевдонимом Зомб. Такой вариант сценического имени он придумал в юношестве, когда начинал профессиональные музыкальные занятия.

Источник: myaltai.com

  • Реклама

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость