В 2023 году Радоница выпадает на 22 апреля. Это день особого поминовения усопших в православной церкви. Рассказываем, что можно и что нельзя делать на Радоницу в 2023 году.

Что такое Радоница?

Радоница — это Родительский день. Считается, что название происходит от слова «радость».

Традиционно праздник отмечают на девятый день после Пасхи, во вторник. В этот раз Радоница пройдет 25 апреля.

На Радоницу время уделяют поминовению усопших и делятся с ним пасхальной радостью.

В Радоницу все православные ходят в церковь помолиться за усопших предков, а также посещают их могилы.

Что нужно делать на Радоницу?

Обычно в этот день все православные должны уделить время молитве, а также побывать на кладбище у родных и навести там порядок.

Церковь. Храм. Православие СС0

Также традиционно к могилам усопших на Радоницу приглашают священника для того, чтобы он отслужил панихиду.

В этот день нищим раздают еду или же относят ее в храм.

Что нельзя делать на Радоницу?

Нельзя оставлять на могилах крашеные яйца, водку или другую еду. Это считается языческими подношениями.

На Радоницу запрещается венчаться.

Также церковь не рекомендует в этот день предаваться печали и грустить. Но не стоит устраивать на Радоницу шумное гуляние и увлекаться спиртным.

Когда еще можно поминать усопших в 2023 году

Поминальные дни РПЦ в 2023 году: