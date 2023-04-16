Что такое Радоница?
Радоница — это Родительский день. Считается, что название происходит от слова «радость».
Традиционно праздник отмечают на девятый день после Пасхи, во вторник. В этот раз Радоница пройдет 25 апреля.
На Радоницу время уделяют поминовению усопших и делятся с ним пасхальной радостью.
В Радоницу все православные ходят в церковь помолиться за усопших предков, а также посещают их могилы.
Что нужно делать на Радоницу?
Обычно в этот день все православные должны уделить время молитве, а также побывать на кладбище у родных и навести там порядок.
Также традиционно к могилам усопших на Радоницу приглашают священника для того, чтобы он отслужил панихиду.
В этот день нищим раздают еду или же относят ее в храм.
Что нельзя делать на Радоницу?
Нельзя оставлять на могилах крашеные яйца, водку или другую еду. Это считается языческими подношениями.
На Радоницу запрещается венчаться.
Также церковь не рекомендует в этот день предаваться печали и грустить. Но не стоит устраивать на Радоницу шумное гуляние и увлекаться спиртным.
Когда еще можно поминать усопших в 2023 году
Поминальные дни РПЦ в 2023 году:
- Вселенская родительская суббота (мясопустная) — 18 февраля.
- Суббота второй седмицы Великого поста — 11 марта.
- Суббота третьей седмицы Великого поста — 18 марта.
- Суббота четвертой седмицы Великого поста — 25 марта.
- Радоница — 25 апреля.
- День поминовения усопших воинов — 9 мая.
- Троицкая родительская суббота (вселенская) — 3 июня.
- Димитриевская родительская суббота — 4 ноября.
- Михайловская родительская суббота — 18 ноября