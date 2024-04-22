После продолжительного плюса в регион вновь вернутся заморозки, сопровождающиеся снегом. Уже ночью температура уйдет в минус, сообщает региональный ЦГМС.

Какая погода будет в Алтайском крае

С самого начала недели в регионе установится похолодание, 23 апреля температура будет -1 градус, однако днем воздух прогреется до +11. Несмотря на сравнительно теплую погоду, по северо-востоку может пройти мокрый снег. Порывы северного ветра местами достигнут 18 м/с.

Похолодание усилится 24 апреля в ночные часы ожидается от -2 до -7 градусов. Днем термометры покажут около +4...+9 градусов. В этот день также обещают снег с порывами северо-восточного ветра до 15 м/с.

Заключительный день заморозков придется на 25 апреля. Температура воздуха достигнет -7 градусов ночью и от +4 до +9 днем. В дневное время преимущественно без осадков, но в предгорных районах вероятны небольшие осадки в виде мокрого снега и снега. Ветер подует северо-восточный, 4-9 м/с, с порывами до 14 м/с.

Мокрый снег. Дождь. CC0

Какая погода будет в Барнауле

В Барнауле в первой половине дня 23 апреля возможен кратковременный дождь. Снежные осадки ожидаются днем 24 и ночью 25 апреля.

24 апреля в ночные часы в краевой столице ожидается понижение температуры до -4...-6 градусов, а днем — потепление до +3...+5 градусов.

25 апреля ночью синоптики прогнозируют от -3 до -5 градусов, а днем воздух прогреется до +5...+7 градусов.

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