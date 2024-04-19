Как правильно закалять рассаду

Опытные огородники знают, что, помимо привычной возни с рассадой - её дополнительного освещения, поливов, подкормок, профилактической обработки от болезней и вредителей - перед высадкой растений в открытый грунт важно провести ещё одну необходимую процедуру - их закаливание.

Закалка рассаде необходима, причём важно провести закаливание правильно, в противном случае вы ей только навредите. Необходимо соблюдать последовательность действий и обязательно следить за сроками.

Зачем она нужна

Закаливание рассады позволит ей быстрее адаптироваться на новом месте. Известно, что листовые пластинки и стебельки рассады, прошедшей закалку, довольно надёжно защищены слоем эпидермиса и в такой рассаде активно

накапливаются сахара. Кроме того, закалённая рассада отличается коренастым, невысоким стеблем, - формирует более короткие междоузлия, более развитые листья, а корни мочковатые.

Что нужно делать перед закалкой

Обычно, перед тем как начать закаливать рассаду, чаще всего за пару недель, её подкормливают сульфатом калия, су перфосфатом или нитроаммофоской. Количество удобрения должно быть небольшим, всего 5 г нужно растворить в литре воды и под каждое растение вылить по 250 мл полученного раствора. Такая подкормка повысит иммунитет рассады, укрепит её устойчивость к абиотическим факторам, обеспечит лучшую приживаемость на новом месте, повысит урожай.

Когда приступать

Ориентироваться при закаливании нужно на погоду за окном. Как только температура повысится до 10-12 градусов и стабилизируется на этом уровне, можно будет начать приучать рассаду к "внешнему миру".

Дело техники

Необходимо всё делать аккуратно и никуда не спешить. В первый день ёмкости с рассадой нужно вынести на открытый воздух и поставить в разреженную тень на 3-4 часа. На следующий день увеличить время пребывания рассады на улице ещё на пару часов и т. д.



Обычно минимальный период закалки - три дня, но следует помнить, что чем дольше длится закалка и чем мягче она проходит (т. е. с постепенным наращиванием времени пребывания растений на открытом воздухе), тем рассада

будет крепче и жизнеспособнее. Поэтому спешить не стоит. Примерно за три дня до высадки в грунт на постоянное место рассаду нужно оставить в емкостях на сутки, то есть и день и ночь она должна провести на улице.



Не стоит расстраиваться, если вы живёте в квартире и вынести рассаду на открытый воздух просто не получается. Поставить её можно на балкон и открыть окно. Главное, чтобы она не находилась под прямыми солнечными лучами в первый же день и в первые же часы после её переноса в более суровые условия, потому как на листьях могут образоваться ожоги.

Перед высадкой в грунт

Перед тем как уже закалённую рассаду высадить в грунт, необходимо примерно за 5 дней уменьшить полив, снизив его вдвое, а за 2 дня до высадки прекратить полностью. Только в день пересадки почву необходимо максимально хорошо увлажнить. В посадочные лунки желательно добавить растворенный в воде сульфат калия (10 г на 10 л воды), по 500 мл в каждую лунку. Если вы всё сделаете правильно, то ваша рассада быстро приживётся на новом месте, не будет болеть и даст отличный урожай.