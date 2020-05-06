Раиса ждет операцию: нужна помощь в ее реабилитации

Фонд «Облака» объявляется сбор для реабилитации после операции Раисы. Нужно собрать 5300 рублей на компрессионное белье и лекарства. У нас с вами есть только неделя для того чтобы собрать необходимую сумму. Досбора не будет, так как операция совсем скоро.

Несколько лет фонд «Облака» помогает Раисе и ее маленьким деткам. У нее очень сложная и удивительная судьба. С ранних лет девочку прятала тетя от пьющей мамы, потому что та пыталась ее вернуть. Из-за жизни в страхе в отдаленных деревнях Казахстана девочку так и не отправили в школу. И сейчас уже взрослая женщина остается безграмотной. Но это не мешает ей любить и заботиться о своих детках с чистым сердцем и женской мудростью. История семьи >>

Более 10 лет Раиса живет в России. В 20 лет она сбежала от бедности и голода из Казахстана. Приехав в город, она сразу начала искать работу. Не стесняясь, она заходила в каждый магазин и кафе, и удача ей улыбнулась, ее взяли на должность посудомойки.

После было много безумных лет, она пыталась выжить в новой стране. Позволила себе влюбиться и родила двух чудесных деток: Аннетку и Арсена. К сожалению, мужчина не выдержал испытание ребенком и бросил семью. Именно в это момент с ребенком на руках, без возможности накормить свое чадо Раиса впервые пришла в фонд «Облака».

Казалось, что все проблемы позади. Она занимается оформлением части дома на деньги материнского капитала, даже отец детей, находясь в Казахстане, стал немного помогать семье. Но годы одиночества, годы воспитания детей одной дали о себе знать.

У Раисы за несколько лет сильно прогрессировала пупочная грыжа. Оба ее ребенка были рождены через кесарево сечение, а после него нужен покой для мамы и строгий запрет на поднятие тяжестей. Но кто будет поднимать ребенка, если мама осталась одна?

«У меня грыжа, да ее даже видно», — говорит женщина, натягивая свое платье на животе. Врачи назначили операцию на 15 мая. Сама операция бесплатная, но для реабилитации после нее нужно носить специальное компрессионное белье. Каждый рубль на счету у мамы, поэтому о себе она думает в последний момент. Нам очень хочется помочь ей и купить необходимые вещи.

Для больницы и реабилитационного периода после операции Раисе нужен халат (размер 56), тапочки, продукты и хозтовары, бандаж, компрессионные чулки, лекарства.

Фонд «Облака» объявляет сбор для Раисы на сумму 5300 рублей.

Вы также можете необходимыми помочь вещами, таким образом, сумма сбора уменьшится. Если у вас есть целый халат 56 размера, который вы хотели бы отдать, мы с удовольствием его передадим Раиса.

Каждый из вас может помочь любой суммой 200, 300, 500, 1000 рублей.

Перевод можно осуществить любым из трех способов со словами «Для Раисы»: www.fondoblaka.com, кнопка «Помочь» выведет вас на страницу перевода пожертвования онлайн. Всего 3 клика и ваша помощь уже будет на счету фонда;

смс на номер 3434 с текстом «Облака 75» ( вместо цифры ставите Вашу сумму);

вместо цифры ставите Вашу сумму); Сбербанк-онлайн: через вкладку «Платежи» на счет фонда. Введите , пожалуйста , в поисковой строке имя «фонд ОБЛАКА», затем укажите сумму пожертвования. Средства спишутся с Вашей карты сразу на счет фонда.

Зайцева Елена

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