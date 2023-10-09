«Рак – словно собака за дверью». Жительница Алтайского края рассказала, как победила онкологию и встретилась с Дарьей Донцовой

Когда Инна Проценко узнала, что у нее рак молочной железы, то восприняла эту новость на удивление спокойно. «Ну, значит, будем лечить», - решила она. Алтайский краевой онкологический диспансер рассказал удивительную историю жительницы Барнаула, которая поборола страшную болезнь и встретилась со своим кумиром – Дарьей Донцовой.

Жизнь до и после

Инна рассказывает, что всегда была очень активной и целеустремленной. В 35 лет она уже руководила отделом по работе с корпоративными клиентами в «Сбербанке» и вместе с мужем воспитывала долгожданного сына.

Жизнь бурлила и била ключом. Пока в 2016 году женщине не поставили страшный диагноз – рак.

«На удивление, я восприняла эту новость очень спокойно. Я сказала: «Ну, значит, будем лечить. Это проблема, с которой я буду работать», - вспоминает героиня.

Началось непростое и порой мучительное лечение. Инна перечисляет его быстро: операция, четыре курса химиотерапии, потом пять лет гормонотерапии и контроль каждые три месяца.

Больница. Медицина. unsplash.com

Не таблетка аспирина

Женщина быстро поняла: победить онкологию будет очень тяжело. От химиотерапии Инне было плохо. Временами у нее «вставал» желудок, и его не могли запустить. На 16-й день начали выпадать волосы, что стало для героини новым ударом. «Проведешь рукой по голове, а в кулаке – клок», - описывает она.

«Но с другой стороны, кто сказал, что от нее должно быть хорошо? Это же не таблетка аспирина. Это - яд. Но я для себя я понимала, что «химия» – это моя жизнь. Очередной курс заканчивался, я была замученная, но живая. Значит, все можно перетерпеть», - говорит Инна.

После третьей терапии у женщины случился анафилактический шок, который едва не оборвал ее жизнь. «Увидела яркий свет почувствовала нереальную легкость– все, как пережившие описывают это состояние перехода», - описывает Инна. К счастью, ее откачали.

«Зато теперь я смерти не боюсь. Ведь онкологии все страшатся из-за этого парализующего страха: а что там? А там не больно, и не страшно. Там светло и спокойно», - говорит героиня.

Больница, медицина. CC0

Пока Инна проходила этот непростой путь, она вынесла для себя две важные вещи, без которых победа над раком невозможна. Первая – нужно самим очень сильно хотеть выздороветь и верить в свои силы. Вторая – поддержка родных и близких порой бывает чудодейственна. Женщине очень помогли муж, родители, брат и друзья.

Лечение героиня проходила в новом онкоцентре на Змеиногорском тракте. «Шикарная больница. Все сделано для удобства пациентов. Замечательные врачи!» - отмечает она. Также Инна с благодарностью вспоминает Олега Матяша:

«Никогда мимо просто так не пройдет: «Ну-ка, что у нас с глазами?! Чего такая грустная?». Расскажешь, что тебя беспокоит, он сядет рядом, начинает рисовать и объяснять – что да почему».

Пережившие общую боль

Огромную роль в выздоровлении Инны сыграла ее любимая писательница Дарья Донцова. Не многие знают, что автор многочисленных детективных романов сама боролась с раком молочной железы четвертой стадии. И именно к ней жительница Барнаула решила обратиться за помощью.

В 1997 году у Донцовой была выявлена онкология. За два с половиной года она перенесла четыре операции и 18 курсов химиотерапии. Тогда же, чтобы отвлечься, Дарья начала впервые начала писать книги. В декабре 1999 года она издала, ставшие известными, романы «Крутые наследнички», «За всеми зайцами» и «Дама с коготками» из цикла «Любительница частного сыска Даша Васильева».

Дарья Донцова Wikimedia Commons

В какой-то момент Инна написала в соцсетях кумиру и спросила, как ей жить дальше и что делать. Женщина не особо надеялась получить ответ. Потому очень удивилась, как почти в тот же момент ей пришло сообщение от Донцовой. Она живо интересовалась, откуда Инна, кем работает и можно ли ей перезвонить.

«Она меня сразу же настроила ни в коем случае не закрываться «в домике». Писательница учила: «спроси себя, как ты хочешь жить дальше, и нарисуй в голове четкий план, как работать с этой проблемой», - рассказывает героиня.

Инне было не в первой составлять алгоритмы и расставлять все по полочкам. Настольной книгой для нее стала автобиографическая повесть Донцовой «Я хочу жить!». Тогда же писательница посоветовала женщине лечиться у себя на родине. «Ваш центр курируют врачи из НМИЦ им. Н.Н. Блохина. А дома – и стены помогают», - пересказывает женщина.

А позже Инна участвовала в ток-шоу «Прямой эфир», посвященной юбилею писательницы.

«Дарья не знала, что я приеду. И когда я вошла в студию – почти лысая, но с макияжем, с букетом белых роз - она воскликнула: «Инночка, ты приехала?!». У меня внутри все оборвалось, я поняла, что это очень близкий для меня человек. Маленькая хрупкая женщина, а какая в ней невероятная сила», - вспоминает героиня.

Дарья Донцова Социальные сети Дарьи Донцовой

Долгожданная победа

Сейчас тяжелые испытания остались позади, Инна продолжает жить и радоваться. С Дарьей Донцовой она до сих пор поддерживает общение. Они поздравляют друг друга с праздниками, Инна спрашивает, как растет внук писательницы, а Дарья – как поживает ее сын.