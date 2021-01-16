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Жизнь

Ракетчики Алтая уничтожили наглого условного противника всего парой выстрелов

В Алтайском крае прошли учения группировки российский подразделений ПВО. Военным пришлось уничтожать условного противника, который намеревался нанести по территории России ракетно-авиационный удар, сообщает телеканал «Спутник».

Зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".
Зенитный ракетный комплекс "Бук-М3".
function.mil.ru

Цель проведения учений — «уничтожение условного противника, двигающегося над территорией страны на максимальной скорости».

Условный противник намеревался атаковать и уничтожить российские военные части с воздуха.

«Военнослужащие зенитно-ракетного соединения совершили марш на штатной технике в район боевого применения, развернули зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) „Бук-М3“, обнаружили высокоманевренные цели на большом удалении от прикрываемых объектов, взяли их на сопровождение и уничтожили при входе в зону поражения комплексов электронными пусками», — сообщили в пресс-службе ЦВО.

В военных учениях участвовали в общей сложности 500 солдат и офицеров, а также 30 единиц техники.

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