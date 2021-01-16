Ракетчики Алтая уничтожили наглого условного противника всего парой выстрелов

Цель проведения учений — «уничтожение условного противника, двигающегося над территорией страны на максимальной скорости».

Условный противник намеревался атаковать и уничтожить российские военные части с воздуха.

«Военнослужащие зенитно-ракетного соединения совершили марш на штатной технике в район боевого применения, развернули зенитно-ракетный комплекс (ЗРК) „Бук-М3“, обнаружили высокоманевренные цели на большом удалении от прикрываемых объектов, взяли их на сопровождение и уничтожили при входе в зону поражения комплексов электронными пусками», — сообщили в пресс-службе ЦВО.