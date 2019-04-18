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Жизнь

Рамзан Кадыров выпустил в леса Чечни сотню пятнистых оленей с Алтая

В Чечне на волю выпустили 100 пятнистых оленей, которых на Кавказ привезли из Алтайского края. За годы войны оленей здесь почти полностью уничтожили.

В Чечне выпустили на волю алтайских оленей
В Чечне выпустили на волю алтайских оленей
https://vk.com/ramzan

Как сообщил глава Чечни в соцсетях, специалисты займутся акклиматизацией потомства алтайских оленей к местным условиям.

— С окончанием контртеррористической операций мы создали специальную программу по восстановлению дикой природы. В рамках реализации этого проекта перед нами стоит задача не только восстановить утерянное количество различных видов диких животных, но и значительно расширить его, — цитирует слова Рамзана Кадыров «Российская газета».

Сейчас в Чечне созданы заказники и заповедники, где выращивают животных.

За три года в трех горных районах Чечни на волю выпустили более тысячи различных особей. Еще столько же заселят на равнинную часть республики.

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