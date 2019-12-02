Расчетный счет в Банке ВТБ для бизнеса в Алтайском крае

Предпринимателям Алтайского края важно выбрать устойчивое кредитное учреждение с комфортными условиями расчетно-кассового обслуживания. ПАО Банк ВТБ предлагает владельцам бизнеса открыть расчетный счет с подключением пакета услуг РКО в соответствии со спецификой и масштабами экономической деятельности. Системообразующая финансовая организация с государственным участием представляет головную компанию одноименной группы, занимает 2 место среди российских банков по размеру активов, работает во всех сегментах финансового рынка.

Открытие расчетного счета ИП или ООО в Банке ВТБ

Пакетные предложения РКО разработаны с учетом запросов начинающих и действующих предприятий с разными объемами денежного оборота. Порядок открытия расчетного счета для ООО или ИП из Барнаула или другого населенного пункта Алтайского края предельно упрощен. После подачи онлайн заявки, телефонной консультации с менеджером и подготовки пакета документов придется посетить банковский офис всего 1 раз для завершения процедуры. Пакетные предложения выгоднее базового тарифного плана с отдельной оплатой каждой операции.

Выбрать тариф РКО для бизнеса

Заявителю полезно предварительно изучить условия банковских программ, чтобы определить продукт с нужным набором опций и выгодным тарифом. Предстоит оценить характеристики пакетов РКО Банка ВТБ для ООО или ИП:

абонентскую плату за банковское обслуживание;

доступный набор бесплатных услуг;

стоимость платежей и переводов юридическим лицам;

величину комиссионного сбора за переводы гражданам;

месячные лимиты операций разных видов;

комиссии за выдачу наличных , включая плату за получение денег на личные нужды предпринимателя;

включая плату за получение денег на личные нужды предпринимателя; стоимость корпоративных карт;

перечень дополнительных опций.

Новым пользователям доступен тариф «На старте» с бесплатным годовым обслуживанием. Активно развивающемуся бизнесу рекомендован пакет «Самое важное» с увеличенным лимитом переводов без комиссии. Для стабильно действующих предприятий разработана программа «Все включено» с оптимальным комплексом полезных опций, увеличенными месячными лимитами бесплатных платежей и внесения наличных. Организации с большим оборотом выбирают тарифный план с максимальным набором доступных операций и снижением абонентской платы при авансовой оплате банковского сервиса.

Преимущества расчетно-кассового обслуживания в ВТБ

Обращение в надежный банк обеспечивает владельцам малого и среднего бизнеса получение комплекса услуг в рамках подключенного пакета РКО и дополнительные преимущества:

минимум документов для оформления;

гарантии безопасности денежных операций;

зачисление платежей в день отправки даже в послеоперационное время;

инструменты дистанционного управления финансами.

Корпоративным клиентам доступы сервисы выполнения рублевых и валютных транзакций, ВЭД и валютного контроля, подключение зарплатных проектов, эквайринга. Служба поддержки оперативно помогает пользователям и предоставляет консультации.

Источник: ПАО Банк ВТБ