Расчистка просек линий электропередачи обеспечит надежность электроснабжения жителей Алтайского края

Почти 1800 гектаров просек линий электропередачи (ЛЭП) разного класса напряжения будет расчищено в зоне обслуживания Алтайского филиала Россети Сибирь в 2019 году. Доведение ширины просек до нормативных проектных величин и расчистка трасс ЛЭП являются одним из важнейших условий надежности работы электросетевого комплекса.

Основной объем работ выполнен во время летней ремонтной кампании. Почти полторы тысячи гектар уже освобождены от лишней растительности. Все работы персонал компании выполняет своими силами без привлечения подрядных организаций.

Самыми протяженными в электросетевом комплексе Алтайского края являются воздушные линии напряжением 10 киловольт (кВ). Они несут электроэнергию во все, даже самые отдаленные уголки края. В текущем году энергетики планируют расчистить более тысячи гектаров просек на трасах именно этих линий. Также в плане расчистки — трассы воздушных линий 0,4 кВ, 35 кВ, 110 кВ во всех районах края.

Своевременное спиливание деревьев и кустарников в охранных зонах ЛЭП позволяет обеспечить их надежное функционирование. Летом, в пожароопасный период, чистые просеки снижают риск возгорания под линиями. Кроме того, это своеобразные дополнительные противопожарные полосы, которые станут препятствием к распространению огня. В осенне-зимнюю пору из-за штормового ветра случаются падения деревьев на электрические провода даже далеко из-за пределов охранных зон. Поэтому энергетики занимаются не только расчисткой, но и расширением просек ЛЭП. Цель всех проводимых работ одна: повысить надежность электроснабжения зоны обслуживания крупнейшей электросетевой компании Алтайского края.