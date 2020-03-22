«Раскидывают мусор по лесу»: барнаульцы выяснили, чем занимаются военные на учениях

В лесу под Барнаулом нашли свалку мусора, которую скорее всего оставили военные, рассказывают в интернет-сообществе « Барнаул 22 ».

Мусор в лесу между Фирсово и Бобровкой, где "тренируются" военные.

«Барнаульцы считают, что лес между Фирсово и Бобровкой ужасно загажен военными, которые там проводят учения», — говорится в сообщении.

На кадрах видны обертки, банки и прочая тара из индивидуального рациона питания (ИРП), в который входят наборы продуктов для военных.

«Отправьте эти фотки в Министерство обороны и завтра же там будет идеальная чистота», — советуют в комментариях.

Стоит отметить, что в последнее время довольно часто перекрывают движение на дорогах вблизи указанного участка леса. Барнаульцы и жители маленьких населенных пунктов постоянно интересуются, для чего ограничивают движение.