Раскрасим город. Какие здания в Барнауле стоило бы отдать художникам под граффити

Барнаульский элеватор — одно из самых мрачных сооружений в городе — наконец решили покрасить . А ведь altapress.ru еще в далеком 2013 году предложил расписать его граффити . Но, и кроме элеватора, в Барнауле есть что преобразить. Недавно, например, художница Анастасия Петренко нарисовала мурал на здании пожарной части № 3. Совместно с ней мы придумали, где еще провести апгрейд.

Первый небоскреб

Бывший Доходный дом Аверина на ул. Гоголя, 76 уже изрядно обшарпан. При этом на стене, смотрящей на пр. Красноармейский, уже есть «граффити» — но его уже почти не видно. Почему бы не обновить рисунок?

Небоскреб Аверина в 2019 году. Анна Зайкова.

«Пентагон»

В смысле общежитие АГАУ № 4 на ул. Молодежной, 29а. Та стена, что выходит на пр. Красноармейский, так и просится под роспись.

Общежитие № 4 АГАУ. d. butyrskiy в 2ГИС

Анастасия Петренко показала, что могла бы на ней сотворить:

Вариант оформления общежития АГАУ. Анастасия Петренко

Жилой дом на ул. Папанинцев , 123

Этот дом — настоящая находка для граффитистов. Во-первых, он необычной формы. И можно на каждой стене сделать что-то свое. А во-вторых, он ужасного серо-коричневого цвета, и смотрится из-за этого недостроенным. А мог бы стать самым ярким объектом на всей улице.

Улица Папанинцев в Барнауле в мае 2020 года. Высотка на переднем плане — дом № 123. Altapress.ru

Пристройка к зданию Алтайской митрополии

Находится на пр. Ленина, 17а. На стене даже есть красивый памятник горнисту, летящему на коне. Вот только обрамляют сооружение две скучные синие стены. Спасибо, хоть убрали с фасада рекламные растяжки (а они были).

Здание на пр. Ленина , 17а. Анастасия Петренко

А могло бы быть вот так:

Вариант оформления здания на пр. Ленина , 17а. Анастасия Петренко

«Кресты»

Нет, не тюрьму в Петербурге, а четыре жилых дома крестообразного вида в Барнауле на ул. Шумакова под номерами 8, 14, 24 и 30. Плитка на них уже сильно состарилась и выглядит некрасиво. Мы спросили художницу Анастасию Петренко: она заверила, что краска с плитки не слезет, если предварительно ее загрунтовать.

Дом на ул. Шумакова , 30 Алена Белова в 2gis.ru

Третий отдел по расследованию особо важных дел

На здание на ул. Мало-Тобольской, 20, где размещается один из отделов СУ СКР по Алтайскому краю, тоже можно нанести «особо важный» мурал. Тем более, что на нем уже есть изображение, нанесенное, видимо, во времена СССР. Но оно выцвело и придает уныния и без того совсем не веселому сооружению.

Здание на ул. Мало-Тобольской , 20. Анастасия Петренко

Педагогический университет

Точнее, та часть здания на ул. Молодежной, 55, что является спортзалом. Сейчас она просто выступает вперед по факту того, как сооружена, а могла бы выделяться тематическим изображением на стене.

Спортзал АлтГПУ. Анастасия Петренко

Например, вот таким:

Вариант оформления спортзала АлтГПУ. Анастасия Петренко

Конечно, на наши предложения найдутся скептики, считающие, что «нечего портить здания какими-то там рисунками». Но скажите это, например, жителям столицы Чукотки — Анадыря: там почти каждый дом цветной. И это восхитительно.