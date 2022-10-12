Раскрасим город. Какие здания в Барнауле стоило бы отдать художникам под граффити

Первый небоскреб
Бывший Доходный дом Аверина на ул. Гоголя, 76 уже изрядно обшарпан. При этом на стене, смотрящей на пр. Красноармейский, уже есть «граффити» — но его уже почти не видно. Почему бы не обновить рисунок?
«Пентагон»
В смысле общежитие АГАУ № 4 на ул. Молодежной, 29а. Та стена, что выходит на пр. Красноармейский, так и просится под роспись.
Анастасия Петренко показала, что могла бы на ней сотворить:
Жилой дом на ул. Папанинцев, 123
Этот дом — настоящая находка для граффитистов. Во-первых, он необычной формы. И можно на каждой стене сделать что-то свое. А во-вторых, он ужасного серо-коричневого цвета, и смотрится из-за этого недостроенным. А мог бы стать самым ярким объектом на всей улице.
Пристройка к зданию Алтайской митрополии
Находится на пр. Ленина, 17а. На стене даже есть красивый памятник горнисту, летящему на коне. Вот только обрамляют сооружение две скучные синие стены. Спасибо, хоть убрали с фасада рекламные растяжки (а они были).
А могло бы быть вот так:
«Кресты»
Нет, не тюрьму в Петербурге, а четыре жилых дома крестообразного вида в Барнауле на ул. Шумакова под номерами 8, 14, 24 и 30. Плитка на них уже сильно состарилась и выглядит некрасиво. Мы спросили художницу Анастасию Петренко: она заверила, что краска с плитки не слезет, если предварительно ее загрунтовать.
Третий отдел по расследованию особо важных дел
На здание на ул. Мало-Тобольской, 20, где размещается один из отделов СУ СКР по Алтайскому краю, тоже можно нанести «особо важный» мурал. Тем более, что на нем уже есть изображение, нанесенное, видимо, во времена СССР. Но оно выцвело и придает уныния и без того совсем не веселому сооружению.
Педагогический университет
Точнее, та часть здания на ул. Молодежной, 55, что является спортзалом. Сейчас она просто выступает вперед по факту того, как сооружена, а могла бы выделяться тематическим изображением на стене.
Например, вот таким:
Конечно, на наши предложения найдутся скептики, считающие, что «нечего портить здания какими-то там рисунками». Но скажите это, например, жителям столицы Чукотки — Анадыря: там почти каждый дом цветной. И это восхитительно.