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Жизнь

Раскрыто главное зло энергетических напитков

По мнению эндокринолога Зухры Павловой, самым вредным компонентом энергетических напитков является сахар, а не кофеин и таурин, как считают многие. Об этом она рассказала в своем Telegram-канале.

Павлова отметила, что таурин играет второстепенную роль в негативном воздействии энергетиков на организм. Основной вред наносит именно сахар. Эндокринолог объяснила, что большое количество сахара в составе энергетиков может привести к увеличению веса, а дальнейшее накопление жировых тканей повышает риск развития онкологических заболеваний.

У людей с ожирением меняется баланс микробиома, и бактерии, которые начинают доминировать, могут активно использовать таурин. Это действительно может повысить риски развития рака толстого кишечника. Однако этот процесс запускает именно избыточный вес, а не таурин сам по себе.

Тем не менее стоит отказаться от употребления энергетических напитков. В качестве альтернативы она предложила выпить чашку кофе без молока и сахара или сделать зарядку для быстрого получения заряда бодрости.

Ранее сообщалось, что врач назвал неожиданную причину онемения ног.

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