Павлова отметила, что таурин играет второстепенную роль в негативном воздействии энергетиков на организм. Основной вред наносит именно сахар. Эндокринолог объяснила, что большое количество сахара в составе энергетиков может привести к увеличению веса, а дальнейшее накопление жировых тканей повышает риск развития онкологических заболеваний.
У людей с ожирением меняется баланс микробиома, и бактерии, которые начинают доминировать, могут активно использовать таурин. Это действительно может повысить риски развития рака толстого кишечника. Однако этот процесс запускает именно избыточный вес, а не таурин сам по себе.
Тем не менее стоит отказаться от употребления энергетических напитков. В качестве альтернативы она предложила выпить чашку кофе без молока и сахара или сделать зарядку для быстрого получения заряда бодрости.
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