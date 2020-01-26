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Жизнь

Раскрываемость преступлений в Алтайском крае немного снизилась

За 2019 год в Алтайском крае было зарегистрировано свыше 37 тыс. преступлений, из них раскрыты — 63,8%. Об этом сообщает сайт ГУ МВД по региону.

Полицейские поймали продавца насвая.
Полицейские поймали продавца насвая.
пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю

Итоговую коллегию с участием губернатора Виктора Томенко провел главный полицейский Алтайского края, генерал-лейтенант Андрей Подолян.

По итогам прошлого года уменьшилось количество умышленных причинений тяжкого вреда здоровью, грабежей, разбойных нападений, поджогов, краж. Кроме того, отмечается тенденция снижения правонарушений, совершенных в общественных местах и на улицах, — сообщает сайт ведомства.

В свою очередь Виктор Томенко поблагодарил полицейских за эффективную работу, особенно за порядок во время проведения массовых мероприятий и праздников.

Судя по официальной статистике, число регистрируемых преступлений в Алтайском крае все-таки постепенно снижается. В 2017 году их было чуть более 40 тыс., а в 2018-м — 38,4 тыс.

Однако раскрываемость в крае тоже немного снизилась. В 2018 году она составляла 64,5%. судя по отчету, опубликованному на сайте ГУ МВД, а в 2017 — 63,5%.

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