Расписание электричек изменится в Алтайском крае на ноябрьских выходных

В связи с Днем народного единства 4 ноября в Алтайском крае изменится расписание пригородных поездов, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Электрички на железнодорожном вокзале в Барнауле.

3 ноября отменят пригородный поезд № 6227 «Заринская — Барнаул» (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).

4 ноября назначат пригородные поезда № 6227 «Заринская — Барнаул» (отправление в 14:40, прибытие в 16:47) и № 6001 «Озерки — Барнаул» (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).

Также 4 ноября не отменяются пригородные поезда:

№ 7105 «Заринская — Барнаул» ( отправление в 6:50 , прибытие в 8:25);

отправление в 6:50 прибытие в 8:25); № 6021 «Озерки — Барнаул» ( отправление в 4:34 , прибытие в 5:56);

отправление в 4:34 прибытие в 5:56); № 6101 «Депо — Барнаул» ( отправление в 7:01 , прибытие в 7:40);

отправление в 7:01 прибытие в 7:40); № 6020 «Барнаул — Красный Боец» ( отправление в 18:36 , прибытие в 20:36);

отправление в 18:36 прибытие в 20:36); № 6775 «Сузун — Барнаул» ( отправление в 4:01 , прибытие в 6:55).

5 ноября назначат пригородный поезд № 6775 «Сузун — Барнаул» (отправление в 4:01, прибытие в 6:55) и отменят поезд № 6001 «Озерки — Барнаул» (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).

Расписание движения остальных пригородных поездов и электропоездов остается без изменений.

С 6 ноября электрички будут курсировать по действующему графику.

Напомним, в ноябре 2019 россиян ждет сразу три выходных дня: будем отдыхать со 2 по 4 ноября — с субботы по понедельник.