Расписание электричек изменится в Алтайском крае на ноябрьских выходных

3 ноября отменят пригородный поезд № 6227 «Заринская — Барнаул» (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).
4 ноября назначат пригородные поезда № 6227 «Заринская — Барнаул» (отправление в 14:40, прибытие в 16:47) и № 6001 «Озерки — Барнаул» (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).
Также 4 ноября не отменяются пригородные поезда:
- № 7105 «Заринская — Барнаул» (отправление в 6:50, прибытие в 8:25);
- № 6021 «Озерки — Барнаул» (отправление в 4:34, прибытие в 5:56);
- № 6101 «Депо — Барнаул» (отправление в 7:01, прибытие в 7:40);
- № 6020 «Барнаул — Красный Боец» (отправление в 18:36, прибытие в 20:36);
- № 6775 «Сузун — Барнаул» (отправление в 4:01, прибытие в 6:55).
5 ноября назначат пригородный поезд № 6775 «Сузун — Барнаул» (отправление в 4:01, прибытие в 6:55) и отменят поезд № 6001 «Озерки — Барнаул» (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).
Расписание движения остальных пригородных поездов и электропоездов остается без изменений.
С 6 ноября электрички будут курсировать по действующему графику.
Напомним, в ноябре 2019 россиян ждет сразу три выходных дня: будем отдыхать со 2 по 4 ноября — с субботы по понедельник.