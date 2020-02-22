Расписание электричек в Алтайском крае изменится из-за праздников

В связи с празднованием Дня защитника Отечества и Международного женского дня изменится расписание пригородных поездов, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

23 февраля и 8 марта отменят электропоезд № 6227 Заринская — Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).

24 февраля и 9 марта назначат электропоезда: № 6227 Заринская — Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47) и № 6001 Озёрки — Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).

24 февраля и 9 марта отменят электропоезда:

№ 6021 Озёрки — Барнаул ( отправление в 4:34 , прибытие в 5:56);

отправление в 4:34 прибытие в 5:56); № 6101 Депо — Барнаул ( отправление в 7:04 , прибытие в 7:43);

отправление в 7:04 прибытие в 7:43); № 6020 Барнаул — Красный Боец ( отправление в 18:36 , прибытие в 20:36);

отправление в 18:36 прибытие в 20:36); № 7105 Заринская — Барнаул ( отправление в 6:50 , прибытие в 8:25);

отправление в 6:50 прибытие в 8:25); № 6775 Сузун — Барнаул ( отправление в 4:01 , прибытие в 6:55).

25 февраля и 10 марта назначат электропоезд № 6775 Сузун — Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55).

25 февраля и 10 марта отменят электропоезд № 6001 Озёрки — Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).

Расписание движения остальных пригородных поездов остается без изменений.