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Жизнь

Расписание электричек в Алтайском крае изменится из-за праздников

В связи с празднованием Дня защитника Отечества и Международного женского дня изменится расписание пригородных поездов, сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Электрички на железнодорожном вокзале в Барнауле.
Электрички на железнодорожном вокзале в Барнауле.
Михаил Хаустов

23 февраля и 8 марта отменят электропоезд № 6227 Заринская — Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).
24 февраля и 9 марта назначат электропоезда: № 6227 Заринская — Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47) и № 6001 Озёрки — Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).
24 февраля и 9 марта отменят электропоезда:

  • № 6021 Озёрки — Барнаул (отправление в 4:34, прибытие в 5:56);
  • № 6101 Депо — Барнаул (отправление в 7:04, прибытие в 7:43);
  • № 6020 Барнаул — Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36);
  • № 7105 Заринская — Барнаул (отправление в 6:50, прибытие в 8:25);
  • № 6775 Сузун — Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55).

25 февраля и 10 марта назначат электропоезд № 6775 Сузун — Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55).
25 февраля и 10 марта отменят электропоезд № 6001 Озёрки — Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).

Расписание движения остальных пригородных поездов остается без изменений.

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