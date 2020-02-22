Расписание электричек в Алтайском крае изменится из-за праздников

23 февраля и 8 марта отменят электропоезд № 6227 Заринская — Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47).
24 февраля и 9 марта назначат электропоезда: № 6227 Заринская — Барнаул (отправление в 14:40, прибытие в 16:47) и № 6001 Озёрки — Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).
24 февраля и 9 марта отменят электропоезда:
- № 6021 Озёрки — Барнаул (отправление в 4:34, прибытие в 5:56);
- № 6101 Депо — Барнаул (отправление в 7:04, прибытие в 7:43);
- № 6020 Барнаул — Красный Боец (отправление в 18:36, прибытие в 20:36);
- № 7105 Заринская — Барнаул (отправление в 6:50, прибытие в 8:25);
- № 6775 Сузун — Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55).
25 февраля и 10 марта назначат электропоезд № 6775 Сузун — Барнаул (отправление в 4:01, прибытие в 6:55).
25 февраля и 10 марта отменят электропоезд № 6001 Озёрки — Барнаул (отправление в 5:35, прибытие в 6:55).
Расписание движения остальных пригородных поездов остается без изменений.