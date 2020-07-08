Расписание поездов изменят в Алтайском крае

Изменения для 14 поездов будут действовать с 12 по 20 июля 2020 года из-за планового ремонта путей.
Поезда, которые попали под корректировку, курсируют по следующим маршрутам:
- Барнаул — Тягун;
- Тягун — Барнаул;
- Барнаул — Заринская;
- Заринская — Барнаул;
- Барнаул — Артышта 2;
- Артышта 2 — Барнаул;
- Барнаул — Аламбай;
- Аламбай — Барнаул;
- Усть-Тальменская — Барнаул.
Корректировка во времени следования может составить от 2 до 7 минут.
Компания «Алтай-Пригород» просит пассажиров планировать поездки с учетом изменения в расписании. Подробную информацию о маршрутах можно узнать на официальном сайте или в мобильном приложении компании. Также жителей могут проконсультировать по телефону (3852) 29−21−68 или в пригородных кассах АО «Алтай-Пригород».
АО «Алтай-Пригород» также напоминает о необходимости иметь при себе средства индивидуальной защиты.