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Расписание поездов изменят в Алтайском крае

Корректировки внесли в расписание некоторых поездов в Алтайском крае, сообщили в пресс-службе компании «Алтай-Пригород».

Вокзал, электричка.
Вокзал, электричка.
altapress.ru

Изменения для 14 поездов будут действовать с 12 по 20 июля 2020 года из-за планового ремонта путей.

Поезда, которые попали под корректировку, курсируют по следующим маршрутам:

  • Барнаул — Тягун;
  • Тягун — Барнаул;
  • Барнаул — Заринская;
  • Заринская — Барнаул;
  • Барнаул — Артышта 2;
  • Артышта 2 — Барнаул;
  • Барнаул — Аламбай;
  • Аламбай — Барнаул;
  • Усть-Тальменская — Барнаул.

Корректировка во времени следования может составить от 2 до 7 минут.

Компания «Алтай-Пригород» просит пассажиров планировать поездки с учетом изменения в расписании. Подробную информацию о маршрутах можно узнать на официальном сайте или в мобильном приложении компании. Также жителей могут проконсультировать по телефону (3852) 29−21−68 или в пригородных кассах АО «Алтай-Пригород».

АО «Алтай-Пригород» также напоминает о необходимости иметь при себе средства индивидуальной защиты.

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