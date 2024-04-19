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Жизнь

Расписание поездов в Алтайском крае изменят из-за ремонта на путях

С 22 апреля изменится расписание двух пригородных поездов в Алтайском крае, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на РЖД

Поезд, электротранспорт.
Поезд, электротранспорт.
unsplash.com.

Это связано с ремонтными работами на путях.

  • № 7016 Рубцовск – Барнаул. Отправление в 08:39 (позже на 1 час 25 минут), прибытие в 13:12 (позже на 1 час 42 минуты);
  • № 6118 Локоть – Алейская. Отправление в 08:12 (позже на 1 час 54 минуты), прибытие в 12:15 (позже на 1 час 59 минут).

Изменения продлятся с 22 апреля до 20 июня.

Кроме того, 30 апреля и 8 мая (1 и 9 мая по обратному маршруту) дополнительные рейсы выполнит пригородный поезд № 7013/7014 Барнаул – Славгород.

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