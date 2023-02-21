Расписание пригородных поездов изменится в связи с праздниками в Барнауле

1
Отмена рейсов
23, 24 февраля и 8 марта отменяются рейсы следующих электропоездов:
- № 6021 Озерки — Барнаул (отправление в 4 часа 34 минуты, прибытие в 5 часов 56 минут);
- № 6101 Депо — Барнаул (отправление в 7 часов 6 минут, прибытие в 7 часов 45 минут);
- № 6020 Барнаул — Красный Боец (отправление в 18 часов 36 минут, прибытие в 20 часов 36 минут);
- № 7105 Заринская — Барнаул (отправление в 6 часов 48 минут, прибытие в 8 часов 25 минут).
2
Назначение пригородных поездов
Следующие пригородные поезда назначаются 23 февраля:
- № 6111 Барнаул — Ребриха (отправление в 9 часов 4 минуты, прибытие в 12 часов 6 минут);
- № 6112 Ребриха — Барнаул (отправление в 13 часов 42 минуты, прибытие в 16 часов 47 минут).
3
8 и 9 марта
В эти праздники назначаются:
- 8 марта — электропоезд № 6227 Заринская — Барнаул (отправление в 14 часов 40 минут, прибытие в 16 часов 47 минут).
- 9 марта — электропоезд № 6775 Сузун-Барнаул (отправление в 4 часа 1 минуту, прибытие 6 часов 55 минут).
Отменяется электропоезд № 6001 Озерки — Барнаул (отправление в 5 часов 35 минут, прибытие в 6 часов 55 минут) 9 марта.