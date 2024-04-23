Расписание теплоходов в Барнауле – 2024: когда стартует сезон навигации по Оби

Стало известно, что 26-27 апреля в Барнауле стартует сезон навигации по Оби. Об этом сообщает Минтранс Алтайского края.

В конце апреля в Барнауле открывается сезон навигации по реке Обь. С 27 апреля пассажиры смогут воспользоваться тремя социально значимыми маршрутами и двумя прогулочными теплоходами.

Кроме того, с 26 апреля планируют запустить грузовые перевозки по рекам Алтайского края. Это позволит снизить нагрузку на автомобильные дороги в туристический сезон и уменьшить интенсивность движения на дорогах.

Барнаул – Рассказиха - Барнаул

С 27 апреля только по субботам и воскресеньям. С остановками: «Садовод», «Юбилейная», «Бобровка», «Калиновка».

Время отправления из Барнаула:

8:00 суббота;

14:30 воскресенье.

Время отправления в Барнаул:

11:30 суббота;

18:00 воскресенье.

Цена билета:

Рассказиха - 109 руб. Бобровка - 95 руб. Садовод - 48 руб. Юбилейная - 61 руб. Калиновка -103 руб.

Барнаул – Бобровка - Барнаул

С 27 апреля ежедневно. С остановками: «Садовод» и «Юбилейная».

Время отправления из Барнаула:

8:00 в будни и в воскресенье;

14:30 в будни и в субботу.

Время отправления в Барнаул:

10:05 в будни и в воскресенье;

16:35 в будни и в субботу.

Цена билета:

Бобровка - 95 руб. Садовод - 48 руб. Юбилейная - 61 руб.

Барнаул – Кокуйское – Барнаул

С 5 июня по субботам и воскресеньям. С заходом в Барсуково, остановка по требованию 237 км «Зеленый Клин».

Время отправления из Барнаула:

8:15.

Время отправления в Барнаул:

11:50.

Цена билета:

Кокуйское - 194 руб. Барсуково - 179 руб. 237 км («Зеленый Клин») - 48 руб.

Прогулочные теплоходы «Москва – 207» и «Москва – 176»

С 5 июня ежедневно при наличии не менее 25 пассажиров

Время отправления из Барнаула:

11:00;

13:00;

15:00;

17:00;

19:00

Цена билета:

Взрослый - 450 руб. Детский - 225 руб.

Ранее сообщалось, что водителей и кондукторов для новых автобусов ищут в Барнауле.

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