Расписание теплоходов в Барнауле – 2024: когда стартует сезон навигации по Оби

В конце апреля в Барнауле открывается сезон навигации по реке Обь. С 27 апреля пассажиры смогут воспользоваться тремя социально значимыми маршрутами и двумя прогулочными теплоходами.
Кроме того, с 26 апреля планируют запустить грузовые перевозки по рекам Алтайского края. Это позволит снизить нагрузку на автомобильные дороги в туристический сезон и уменьшить интенсивность движения на дорогах.
Барнаул – Рассказиха - Барнаул
С 27 апреля только по субботам и воскресеньям. С остановками: «Садовод», «Юбилейная», «Бобровка», «Калиновка».
Время отправления из Барнаула:
- 8:00 суббота;
- 14:30 воскресенье.
Время отправления в Барнаул:
- 11:30 суббота;
- 18:00 воскресенье.
Цена билета:
Рассказиха - 109 руб.
Бобровка - 95 руб.
Садовод - 48 руб.
Юбилейная - 61 руб.
Калиновка -103 руб.
Барнаул – Бобровка - Барнаул
С 27 апреля ежедневно. С остановками: «Садовод» и «Юбилейная».
Время отправления из Барнаула:
- 8:00 в будни и в воскресенье;
- 14:30 в будни и в субботу.
Время отправления в Барнаул:
- 10:05 в будни и в воскресенье;
- 16:35 в будни и в субботу.
Цена билета:
Бобровка - 95 руб.
Садовод - 48 руб.
Юбилейная - 61 руб.
Барнаул – Кокуйское – Барнаул
С 5 июня по субботам и воскресеньям. С заходом в Барсуково, остановка по требованию 237 км «Зеленый Клин».
Время отправления из Барнаула:
- 8:15.
Время отправления в Барнаул:
- 11:50.
Цена билета:
Кокуйское - 194 руб.
Барсуково - 179 руб.
237 км («Зеленый Клин») - 48 руб.
Прогулочные теплоходы «Москва – 207» и «Москва – 176»
С 5 июня ежедневно при наличии не менее 25 пассажиров
Время отправления из Барнаула:
- 11:00;
- 13:00;
- 15:00;
- 17:00;
- 19:00
Цена билета:
Взрослый - 450 руб.
Детский - 225 руб.
Ранее сообщалось, что водителей и кондукторов для новых автобусов ищут в Барнауле.
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