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Жизнь

Расписание теплоходов в Барнауле – 2024: когда стартует сезон навигации по Оби

Стало известно, что 26-27 апреля в Барнауле стартует сезон навигации по Оби. Об этом сообщает Минтранс Алтайского края.

Экскурсия от краеведческого музея. Теплоход.
Экскурсия от краеведческого музея. Теплоход.
Анна Молчанова.

В конце апреля в Барнауле открывается сезон навигации по реке Обь. С 27 апреля пассажиры смогут воспользоваться тремя социально значимыми маршрутами и двумя прогулочными теплоходами.

Кроме того, с 26 апреля планируют запустить грузовые перевозки по рекам Алтайского края. Это позволит снизить нагрузку на автомобильные дороги в туристический сезон и уменьшить интенсивность движения на дорогах.

Барнаул – Рассказиха - Барнаул

С 27 апреля только по субботам и воскресеньям. С остановками: «Садовод», «Юбилейная», «Бобровка», «Калиновка».

Время отправления из Барнаула:

  • 8:00 суббота;
  • 14:30 воскресенье.

Время отправления в Барнаул:

  • 11:30 суббота;
  • 18:00 воскресенье.

Цена билета:

Рассказиха - 109 руб.

Бобровка - 95 руб.

Садовод - 48 руб.

Юбилейная - 61 руб.

Калиновка -103 руб.

Барнаул – Бобровка - Барнаул

С 27 апреля ежедневно. С остановками: «Садовод» и «Юбилейная».

Время отправления из Барнаула:

  • 8:00 в будни и в воскресенье;
  • 14:30 в будни и в субботу.

Время отправления в Барнаул:

  • 10:05 в будни и в воскресенье;
  • 16:35 в будни и в субботу.

Цена билета:

Бобровка - 95 руб.

Садовод - 48 руб.

Юбилейная - 61 руб.

Барнаул – Кокуйское – Барнаул

С 5 июня по субботам и воскресеньям. С заходом в Барсуково, остановка по требованию 237 км «Зеленый Клин».

Время отправления из Барнаула:

  • 8:15.

Время отправления в Барнаул:

  • 11:50.

Цена билета:

Кокуйское - 194 руб.

Барсуково - 179 руб.

237 км («Зеленый Клин») - 48 руб.

Прогулочные теплоходы «Москва – 207» и «Москва – 176»

С 5 июня ежедневно при наличии не менее 25 пассажиров

Время отправления из Барнаула:

  • 11:00;
  • 13:00;
  • 15:00;
  • 17:00;
  • 19:00

Цена билета:

Взрослый - 450 руб.

Детский - 225 руб.

Ранее сообщалось, что водителей и кондукторов для новых автобусов ищут в Барнауле.

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