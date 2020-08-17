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Жизнь

Распределение вакцины от COVID-19 по регионам проконтролируют из Москвы

Первая отечественная вакцина от коронавируса, получившая название «Спутник V», уже зарегистрирована, началось ее серийное производство. В правительстве подписано постановление о том, как долгожданное лекарство будет распределяться по стране.

Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин.
government.ru

Как сообщает сайт правительства, вакцина включена в перечень лекарств, распространение которых по территории страны регулируется государством. За это будет отвечать Минздрав РФ.

Председатель кабмина Михаил Мишустин отметил, что федеральный надзор позволит справедливо распространить вакцину по регионам, в зависимости от эпидемиологической ситуации в каждом из них, а также проконтролировать, чтобы она дошла до конечных получателей.

План распределения будет составлен на основе заявок из регионов.

Помимо новой отечественной вакцины от CОVID-19 в перечень лекарств, чей оборот регулируется государством, также включены препараты: дексаметазон, канакинумаб, олокизумаб, барицитиниб, тофацитиниб, левилимаб.

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