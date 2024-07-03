Дом для каждого человека — его крепость. Но помимо безопасности и защиты нельзя не учитывать его внешний вид, который является отражением вкуса владельца. Altapress.ru рассказывает до десяти самых распространенных ошибках в дизайне интерьера, которые портят вид дома.

Встраиваемая мебель

Geometrium studio считает, что многие люди считают это отличным решением, которое поможет компактно уместить всю мебель на небольших квадратных метрах. На самом деле, размеры мебели нужно предусматривать изначально, еще на этапе выбора планировки квартиры.

Если разрабатывать планировочное решение, опираясь на размеры стандартной мебели, то с ситуацией, когда мебель нужно делать на заказ вы не столкнетесь. Это здорово сэкономит ваши деньги и время, поскольку мебель под заказ стоит очень дорого по сравнению со стандартной.

Множество различных текстур

По мнению Geometrium studio, многие люди, которые видят свою будущую квартиру современной, используют по незнанию слишком большое количество текстур, но это ошибка.

Ведь использование в дизайне множества цветов будет позже раздражать глаза домочадцев. Лучше всего использовать простые и лаконичные цвета. Например яркой в квартире может быть одна стена или небольшие элементы по типу подушек или светильника.

Дизайн квартиры. Unsplash

Нехватка розеток

С этой проблемой, наверное, сталкивался каждый человек. На этапе планировки нужно грамотно предусмотреть нужное количество розеток. В противном же случае придется прибегать к удлинителям или бегать от одной розетки к другой. Удлинители точно не сделают ваш интерьер лучше и станут "паутиной" проводов в квартире.

Дизайн квартиры. Unsplash

Экономия на шторах

Houzz считает, что чтобы шторы смотрелись красиво, дизайнеры используют отрезок ткани в две с половиной или три ширины окна. При угловом расположении окон можно обойтись двойной шириной.

И помните, что хорошие шторы помогут не только избежать в подглядывание ваших окон, но и улучшить качество сна.

Дешевые декоративные подушки

Подушки должны быть большими и наполнены таким материалом, который будет принимать разную форму. Самый лучший вариант, это подушки из плюша или набитые пухом/перьями.

В магазине проверьте, можно ли взбить подушку.

Дизайн квартиры. Unsplash

Узкие проходы на кухне

Inmyroom считает, что, как правило, у многих кухня в квартире является небольшой комнаткой. И если поставить мебель слишком близко, ящики могут не выдвигаться полностью. Также у вас не останется нормального места для прохода.

При проектировании кухонной гарнитуры учтите, что между фасадами П-образной кухни или кухни с «островом» должно быть не меньше 120 см. И лучше всего на таком же расстоянии ставить стол, за котором вы обедаете.

Дизайн квартиры. Unsplash

Плохой выбор плинтуса

Распространенной ошибкой является использование обычного плинтуса со встроенными развдвижными дверями. Такой выбор будет мешать открыванию шкафов. Лучше всего выбирать встроенный плинтус, который не будет выступать над поверхностью стены.

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