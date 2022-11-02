Рассылка налоговых уведомлений завершилась в Алтайском крае

Ежегодная рассылка налоговых уведомлений для уплаты физическими лицами налогов на землю, транспорт и имущество за 2021 год стартовала в конце сентября.

Всего в этом году налоговыми органами сформировано 1,2 млн уведомлений. 416 тысяч из них выгружены в «Личные кабинеты», остальные доставлены посредством «Почты России».

Налоговые уведомления владельцам имущества направляются не позднее, чем за 30 дней до наступления срока уплаты налогов (он истекает 1 декабря).

Если налоговое уведомление не получено, можно направить соответствующую информацию через «Личный кабинет налогоплательщика», с помощью интернет-сервиса сайта ФНС России «Обратиться в ФНС России» или посетить ближайший офис МФЦ или инспекцию лично.

Налоговая служба не направляет уведомления, если они имеют общую сумму к уплате менее 100 рублей. Налогоплательщики получат такие уведомления не в этом году, а только лишь в последующих налоговых периодах.

Также не направлены уведомления плательщикам, у которых на момент формирования налоговых уведомлений была переплата по одному из четырех налогов: НДФЛ, транспортному, земельному налогам или налогу на имущество физических лиц и она превысила общую сумму начислений. В таких случаях переплата автоматически зачлась в счет уплаты налогов и сумма к уплате по имущественным налогам сформировалась в размере 0 рублей.

Если вы не согласны с начислениями, их можно пересчитать самостоятельно с помощью калькуляторов налогов на сайте ФНС России: для земельного налога и налога на имущество, для транспортного налога.

Сведения о налогооблагаемом имуществе и его владельце в налоговые органы поступают от ведомств, осуществляющих регистрацию и учет (Росреестра, ГИБДД и других). Ответственность за достоверность, полноту и актуальность указанных сведений, используемых в целях налогообложения имущества, несут вышеперечисленные регистрирующие органы.

Если в налоговом уведомлении имеется неактуальная или некорректная информация об объекте имущества, периоде владения им, адресе или о самом владельце, то для её проверки и актуализации необходимо обратиться в налоговые органы любым удобным способом:

через «Личный кабинет налогоплательщика». В него можно войти по логину и паролю портала «Госуслуги»; воспользовавшись сервисом ФНС России «Обратиться в ФНС России»; обратившись в ближайшую налоговую лично.

При наличии оснований для перерасчета налога, инспекция не позднее чем через 30 дней пересмотрит ранее начисленную сумму налога, сформирует новое налоговое уведомление с указанием нового срока уплаты налога и направит ответ на обращение налогоплательщика. Пользователи «Личного кабинета» увидят ответ в сервисе.

Дополнительную информацию можно получить по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8 800−222−22−22.

Налоги, указанные в уведомлениях, необходимо оплатить не позднее 1 декабря 2022 года.