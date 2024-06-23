Расскажи и отпусти: о чем жалеют барнаульцы, выяснил altapress.ru

Международный День без обид отмечается 23 июня. В преддверии этого праздника altapress.ru провел акцию «Расскажи и отпусти». В парке «Изумрудный» любой желающий мог анонимно написать письмо-послание самому себе. Барнаульцы охотно делились переживаниями, а мы выбрали несколько писем, которые стоит почитать многим. И по одному из них сняли видео.

Письмо №1

«Мне 16. Тебе 18. До этого дня ты четыре года был моим лучшим другом.

Мы были влюблены (я в этом уверена).

Но если бы мне тогда рассказали, в какой ад ты превратишь мою жизнь, я бы ни за что не призналась, что влюбилась в тебя.

Сейчас мне 30. Тебя давно нет в моей жизни (чему я особенно благодарна).

Но в день моего рождения я получила от тебя поздравление. И единственное чувство, которое оно у меня вызвало - это тошнота.

Как жаль, что в свою юность я не была так полна уверенности и совсем не любила себя, чтобы сказать: «Пошел вон из моей жизни!»

Сейчас все изменилось».

Письмо №2

«Я ни о чем не жалею! Я довольствуюсь тем, что у меня есть! Но есть одно «но». Судьба уготовила мне одиночество. У меня доброе сердце, но оно одиноко. И я никогда не найду вторую половинку».

Письмо №3

«Игорь, прощаю тебя.

Будь счастлив!

Я тоже буду!

Ты - мой опыт.

Прощай!»

Письмо №4

«Хочу отпустить все мысли, связанные с ситуациями, где мне было неловко, стыдно, я мучилась или чувствовала страх. Детка, это все было частью тебя, я с тобой и все это отпускаю!»

Письмо №5

«Я жалею, что однажды съел ведро острых крылышек из KFС…»

Altapress.ru провел акцию «Расскажи и отпусти» Вероника Абращенко

Письмо №6

«Дорогой Н, я пропустила и упустила признание тебе в том, что мы могли бы быть вместе. Теперь, когда ты на пороге освобождения от отношений с женщиной, матерью твоих детей.

И я проявила малодушие во время нашей прошлой встречи. Все могло бы измениться в наших жизнях.

Ты единственный, кто дал мне очень много эмоционально. Это было прекрасное время, всегда вспоминаю тебя с благодарностью. Несмотря и вопреки…

И ты приехал, тебе что-то надо было понять. Но увы и ах, твоя девочка ничего не предприняла для того, чтобы ты раскрылся. Жаль, что так вышло.

И прости меня.

Твоя С».

Письмо №7

«Здравствуй.

Я знаю, что этот год оказался далеко не самым лучшим в твоей жизни, но знай, что я горжусь тобой.

Твой диагноз – не приговор. Ты все еще способна творить и создавать. Ты можешь меняться.

Люби себя и никогда не сдавайся».

Altapress.ru провел акцию «Расскажи и отпусти» Вероника Абращенко

Письмо №8

«В 2021 году 8 марта не предвещало никакой беды, однако, вечер этого же дня изменил мою жизнь на «до» и «после».

Это был солнечный день, меня поздравляли родители с праздником, и мне звонила бабушка, чтобы сказать много теплых слов и то, как она меня любит. Но я не взяла трубку под предлогом того, что я немного занята и мне некогда разговаривать. В тот момент я была очень раздражительным ребенком и мне не нравились такие разговоры с близкими людьми. Сваливаю все на подростковый возраст. Я написала бабушке, что перезвоню вечером.

Вечер. Я пошла с подругой в кофейню и благополучно забыла об этом звонке. Вспомнила в момент, когда встретились с подругой, и я снова оставила это дело на потом. Мы пришли в кофейню, мило сидели, пили кофе и разговаривали о своем. Мне приходит сообщение от мамы: «Бабуля в реанимации». Я рыдала на всю кофейню, винила себя в случившемся. Подруга успокоила меня и проводила до дома.

В квартире я была одна и переваривала эту информацию, вся семья тогда была в гостях. Я звонила бабушке. Надеясь, что это все бред и она мне ответит. Но вместо нее трубку взял дедушка. Его голос дрожал, он плакал и не мог остановиться. Он рассказал, что бабушка пекла блины, ее рука отказала и она уронила сковородку. Дедушка прибежал на грохот и помог ей дойти до дивана. В момент, когда скорая была вызвана, у нее отказала половина тела. Врачи приехали. Когда они клали бабушку на носилки, она схватила дедушку за руку и промолвила: «Не переживай за меня, все будет хорошо».

После этого звонка я долго плакала, молилась всем богам за здоровье бабушки и попыталась уснуть (попытка увенчалась успехом).

Прошло два дня, состояние бабушки было стабильно тяжелым. Мы с родителями решили сходить в церковь. После похода туда наша надежда на ее выздоровление возросла, и впервые за долгое время у нас поднялось настроение.

Вечер. Я принимала ванну. Выйдя оттуда, я услышала на кухне плач мамы. Папа бегал по комнатам и разговаривал с кем-то по телефону, не была сконцентрирована на его разговоре, поэтому не понимала, о чем он говорит. Выйдя на кухню, я увидела маму. Она посмотрела на меня и сказала эти страшные слова: «Бабуля умерла».

Я убежала в комнату, орала и билась в истерике. Винила и до сих пор виню себя в том, что не ответила бабушке на тот звонок. Ведь это мог быть наш последний разговор.

Мораль такова – не откладывайте разговор со своими родителями, родственниками, друзьями, ведь кто знает, может этот разговор будет последним. Не дай Бог».

Письмо №9

«Я очень сильно переживаю за предстоящую операцию. Хотя она и не очень серьезная. Нужно пройти множество разных врачей, и каждый раз, когда я захожу в кабинет, сердце выпрыгивает из груди в плохом смысле. И больше всего меня убивает ожидание. Я жду эту операцию уже почти год, с сентября 2023-го.

Но еще я переживаю за смерть отца. Он умер, когда мне было шесть лет, и я до сих пор думаю, что это я виновата (сейчас мне 14).

Всех люблю!»

За помощь в проведении акции благодарим парк «Изумрудный».

Вероника Абращенко, Алина Попова

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