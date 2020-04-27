Рассмотрим в течение 30 дней: жительница Барнаула застряла в США из-за Covid-19

В США находятся 50 сибиряков из Новосибирской, Томской, Омской, Кемеровской, Иркутской областей, Красноярского края и Республики Хакасия. Среди них — жительница Барнаула Лидия Тихобаева, которая сделала несколько попыток вернуться домой из США к своему ребенку, страдающему аутизмом, и больному отцу, пишет «РГ».

Сибиряки нашли друг друга в Telegram-канале, организованном Министерством связи РФ. Вскоре к ним примкнули 18 человек из Свердловской, Челябинской и Тюменской областей, а также Бурятии.

У большинства на руках были билеты домой. Но на свои рейсы они не попали. Домой улетели лишь жители Москвы и Санкт-Петербурга. Был еще один Boeing, который захватил с собой 61 москвича — и все. Почему на огромном воздушном судне не нашлось места жителям других городов, нашим землякам не объяснили ни в авиакомпании, ни в посольстве.

Многие обращались к властям регионов, где проживают. Так, 23 апреля жительница Барнаула Лидия Тихобаева получила ответ из департамента по документационному обеспечению администрации губернатора и правительства Алтайского края:

«Сообщаем, что в соответствии со статьей 8 ФЗ РФ 02.05.2006 № 59-ФЗ „О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации“ Ваше обращение зарегистрировано 17.04.2020 за № 4584/ОГ и направлено на рассмотрение по компетенции в Министерство транспорта Алтайского края, откуда Вам будет дан ответ по адресу, указанному в обращении. В соответствии с частью 1 статьи 12 Федерального закона Российской Федерации от 02.05.2006 № 59-ФЗ „О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации“ обращения рассматриваются в течение 30 дней с момента регистрации», —.говорится в документе.

Лидия рассказала изданию о своих мытарствах.

«Прилетела я сюда 2 марта, чтобы завершить последние формальности с переездом и забрать лекарства для сына, у которого аутизм и аллергии на все подряд (ранее отвезла сына в Барнаул к родителям). Изначально планировала вернуться на родину 20 марта, но из-за ситуации с коронавирусом в США случились задержки в делах», — рассказывает соотечественница.

27 марта Россия объявила, что закрывает границы, но граждане РФ могут вернуться на последних рейсах. Лидия поменяла билет на 30-е.

«Но самолет на 30 марта отменили, как и все последующие рейсы до 4 апреля. Я была уже на автовокзале в Бостоне, чтобы добраться до Нью-Йорка, когда получила известие об отмене», — говорит Лидия.

После этого многие россияне, торопившиеся на рейс со всех концов США, остались в Нью-Йорке. Среди них — старики, подростки, попавшие в страну по программам обмена, семьи с маленькими детьми, командированные, приехавшие на лечение. Туристов Тихобаева не встретила.

6 апреля наши соотечественники узнали, что вывоз россиян возобновляется и на следующий день будет рейс из Нью-Йорка в Москву.

Однако было непонятно, кого посадят на этот рейс. Вскоре стало известно, что заберет лайнер лишь жителей Москвы и Подмосковья — 61 человека.

«Потом мы узнали, что 7 апреля были определены принципы этого вывоза: «Одна страна вылета — один российский регион или город», — рассказывает Лидия.

«Было бы, наверное, дешевле привезти нас в обсерватор в Москве, чем высылать сюда материальную помощь», считает жительница Барнаула.

Матпомощь составляет 2400 рублей в сутки.

Между тем жительница Кузбасса с тремя детьми вылетела через Финляндию в Минск, откуда попытается попасть в Россию.

Среди застрявших россиян растет напряжение из-за неопределенности.