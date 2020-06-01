«Расстояния между сотрудниками уже не играют роли»

Принципиальная особенность сервисов «Билайн Бизнес Bee Free» в том, что она используется в самом «Билайне» уже четыре года и в данное время обеспечивает возможность удаленной деятельности до 90% сотрудников телеком оператора. По сути, сегодня «Билайн Бизнес Bee Free» концентрирует в себе и готов делиться опытом организации формата «хоум-офис» в российском крупном, среднем и малом бизнесе.

В этой непростой истории с переходом на «хоум-офис» важную позитивную роль сыграли актуальные сервисы, предложенные телекоммуникационными компаниями. Например, у «ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) — это целый пакет решений «Билайн Бизнес Bee Free» для организации «работы из дома» по концепции WorkPlace-as-a-Service (с англ. — «рабочее место как сервис»).

С переходом на удаленную работу компании столкнулись с проблемой совершенно нового плана: как организовать «хоум-офис», не утратив коммуникации с клиентами и персоналом. Однако вынужденная самоизоляция уже показала бизнесу, что многие процессы реально перевести на «удаленку», при этом качество работы не снижается. А 42% респондентов майского опроса ВЦИОМ заявили, что возможность работать в удаленном формате нужно сохранить и после завершения пандемии.

О деталях внедрения и преимуществах использования системы «Билайн Бизнес Bee Free» Altapress.ru рассказала Ольга Колтунова, коммерческий директор по развитию корпоративного бизнеса в регионе Восток ПАО «ВымпелКом».

— У вас есть собственный опыт использования «Билайн Бизнес Bee Free». Какие его сервисы для руководителя крупного подразделения компании являются наиболее актуальным?

— В первую очередь — это эффективность и мобильность коммуникаций. На данный момент активно применяются 6 технологий для комфортной работы «из дома».

Один из важнейших сервисов в этом плане — облачная ИТ инфраструктура. В рамках пакета решений «Билайн Бизнес Bee Free», специально разработанного для удаленной работы, есть геораспределенная отказоустойчивая облачная платформа BeeCLOUD VMware. Она базируется на серверном оборудовании ведущих производителей и помогает обеспечить непрерывную работу ИТ систем и бизнес-процессов корпоративных клиентов.

Сотрудники компании, обеспеченные ноутбуком и интернетом, имеют возможность работать в режиме онлайн, независимо от часовых поясов и мест расположения офисов. Отмечу такое решение от «Билайн Бизнес Bee Free» как VDI — безопасные удаленные рабочие места. Это заранее созданные и готовые к работе «облачные компьютеры» — подключиться к ним можно из любого места, где есть доступ в интернет, и практически с любого оборудования. При этом доступ к корпоративным данным защищен.

В то же время ведется необходимое беспрепятственное общение и с коллегами, и с клиентами компании. Например, коммуникация между сотрудниками ведутся с помощью мессенджеров и программ аудио- и видеозвонков. Кроме того, в «Билайн Бизнес Bee Free» используется Microsoft Teams — онлайн-пространство, специально созданное для совместной работы. Оно удобно для проведения видеоконференций — участвовать могут до 250 человек, а также вебинаров, к которым могу подключаться и пользователи «извне». Ведь обучающие программы сейчас никуда не исчезли — они просто переместились в онлайн.

Помимо этого, менеджмент компании благодаря сервисам «Билайн Бизнес Bee Free» может управлять персоналом полностью дистанционно. Я говорю о режимах ВКС и контроля отчетности, которые присутствуют в сервисах «Билайн Бизнес Bee Free». Это не только to-do-листы , но и, например, система контроля местоположения сотрудников, которая с их согласия позволяет получать отчеты об их перемещениях с помощью спутниковых систем.

— Особенность Алтайского края заключается в достаточно большой площади самого региона. Насколько сервисы «Билайн Бизнес Bee Free» готовы решать действительно «удаленные» задачи — обеспечивать качественную коммуникацию с контрагентами и подразделениями компании?

— Расстояния между подразделениями предприятия или отдельными сотрудниками уже не играют ключевой роли. Потому что все сервисы «Билайн Бизнес Bee Free», о которых я сказала, могут быть развернуты с помощью мобильного интернета.

Так, в «Билайн Бизнес Bee Free» встроена интеллектуальная телефония. Она позволяет, например, в дополнение или вместо офисной АТС проводить конференц-звонки между офисом и мобильными сотрудниками. А еще — распределять звонки и устраивать планерки удаленно, независимо от расстояний.

Здесь важно отметить, что в Алтайском крае Билайн после завершения в 2019 году масштабного проекта, благодаря которому интернет 4G был обеспечен в 59 районах, продолжит направлять средства в развитие сети. В течение двух лет объем вложений компании в это направление составит от 0,7 до 1,2 млрд рублей.

— Сколько времени потребуется для развертывания мобильного офиса?

— От нескольких часов до суток, если речь идет об одной виртуальной «машине» для руководителя. Если же это филиал компании, либо полноценный холдинг, сроки развертывания будут зависеть уже от количества виртуальных рабочих мест, требований клиента к степени защиты сети и других составляющих запроса.

— Опыт Билайна действительно показал, что при реализации проекта «Билайн Бизнес Bee Free» была получена серьезная экономия компании на офисных затратах?

— Да, эта экономия составила 25%. Это произошло только за счет сокращения самих посадочных рабочих мест в офисах компании.

— Какие телеком решения сегодня есть непосредственно для малого и среднего бизнеса Алтайского края?

— Пакет решений «Билайн Бизнес Bee Free» состоит из ряда продуктов, и для каждого сегмента бизнеса сегодня есть специальные предложения.

При этом, что очень важно, они позволяют не только организовать удаленную работу, но и эффективно реализовать, скажем так, антикризисные мероприятия: вывести бизнес в онлайн, вернуть своих клиентов, максимально перевести продажи в Сеть. Об экономии на организации рабочих мест я уже сказала.

К вашему вопросу о региональном малом бизнесе. «Продвижение» — один из фокусных продуктов «Билайн Бизнес Bee Free», который сейчас пользуется большой популярностью у малого бизнеса. Это специальная платформа для поиска клиентов, на которой сконцентрированы все актуальные каналы рекламных коммуникаций. Поэтому «Продвижение» в последние полтора-два месяца входит в пул наиболее востребованных продуктов в корпоративном сегменте Билайн.

Добавлю, что рынок Алтайского края уже очень чутко отреагировал на это предложение. Можно сказать, что пандемия короноваруса подтолкнула малый бизнес региона к тому, чтобы стать более прогрессивным и идти в предлагаемые новации. Это подтверждает и наша динамика продаж коммерческих продуктов «Билайн Бизнес Bee Free» в данном регионе присутствия «Билайн».

Вeefree.beeline.ru — полная презентация «Билайн Бизнес Bee Free» с ответами на все ваши вопросы.

Справка

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) входит в Группу компаний VEON Ltd. международной телекоммуникационной компании (листинг на NASDAQ и Euronext Amsterdam), предлагающей своим клиентам услуги связи и интернет-услуги.

Решения Билайн по организации удаленной работы.

БиКлауд — услуга Билайн для организации удаленной работы на базе облачного центра обработки данных.

«Инфраструктура виртуальных рабочих столов» — решения для виртуализации рабочих мест с использованием облачных ресурсов.

Веб-сервис и набор программного обеспечения для управления задачами.