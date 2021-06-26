Растет число россиян, выступающих за восстановление смертной казни

41% россиян выступает за восстановление смертной казни. При этом сокращается доля тех, кто выступает за сегодняшнее положение — мораторий (с 2015 года цифра сократилась с 27% до 20%), пишет «Накануне.ru» со ссылкой на исследование «Левада-центра"*.

17% считают, что смертную казнь нужно полностью отменить, 16% выступают за расширение применения смертной казни.

Доля те, кто высказывался за смертную казнь, была минимальной в 2015 году — 31%, но с тех пор только росла.

Среди тех, кто выступает за возвращение смертной казни, преобладают люди в возрасте (почти половина в группе 55+, 45% в группе 40−54 года), а среди сторонников полной отмены смертной казни много молодежи (треть составляют респонденты в возрасте 18−24 года).

73% граждан считают, что к смертной казни надо приговаривать за изнасилование несовершеннолетних, серийные убийства (67%), терроризм и подготовку госпереворотов (49%) умышленные убийства (43%), торговлю наркотиками (31%). За последние десять лет этот список не изменился, отмечают социологи.

*АНО «Левада-центр» внесено Минюстом России в реестр НКО-иноагентов.