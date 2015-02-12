«Растут профессиональные мошенники»: маленькие девочки попрошайничают и раздражают бийчан

Жители Бийска пожаловались в соцсетях, что на улицах к ним с просьбой дать денег обращаются две маленькие девочки. Многие горожане недовольны, что дети находятся без присмотра, клянчат деньги и «растут профессиональными мошенниками». Историей уже заинтересовалась полиция.

«Дайте лишних монеток»

Девочку примерно 6 лет заметили у торгового центра. Она подбежала к семейной паре, ожидавшей такси, и попросила «лишних монеток».

«Мы с мужем не успели отреагировать, так как наш маленький ребенок побежал от нас, пока догнали подъехало такси. Девочка скрылась из виду», — описывает историю женщина в группе «Инцидент Бийск».

Через несколько дней она снова увидела, как девочка выпрашивала деньги, но уже в компании другого ребенка — тоже девочки, примерно этого же возраста.

«Хотела вызвать полицию, но девочки убежали», — добавляет подписчица паблика.

Эта девочка, по словам других горожан, заходила в ларек и просила «пачку сигарет для бабушки, только была с мальчиком такого же возраста».

«Попрошайничают , потому что даете»

Многие горожане считают, что попрошаек поощряют те, кто дает им деньги. «Подзатыльники бы отвесили, и проблема бы исчерпалась», — дают радикальный совет в сети.

Другие считают, что «так было всегда» и «что жалко что ли», может быть, это «молодые предприниматели».

Осень. Ребенок гуляет. СС0

«Пару лет назад мы с мужем также дали 100 рублей мальчикам, я для интереса проследила куда они сразу побежали, думала за сигаретами, но ошиблась они взяли батон и пару сарделек. Так что не надо думать только о плохом», — вспоминает участница обсуждения.

Не от хорошей жизни

В комментариях нашлись и те, кто узнал детей.

«В нашем дворе живут эти девчонки, сколько им лет — не знаю, но школу еще не посещают. Там в семье видно денег не хватает, вот и охота им вкусняшек, поэтому, наверное, и просят», — полагает один из комментаторов и добавляет, что в этой семье четверо детей.

В МУ МВД России «Бийское» уже начали предварительную проверку по факту этих сообщений. Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних выяснят все обстоятельства.