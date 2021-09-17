«Растут спрос и издержки». Почему в России взлетели оптовые цены на яйца и мясо птицы

1 Как изменились цены на курицу и яйца?

На электронных торгах в европейской части страны оптовая цена на филе куриной грудки за последний год достигла максимума — 250−260 руб. за килограмм. Цена тушки бройлера выросла до 140−150 руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина.

Издание отмечает, что в Центральном федеральном округе стоимость тушки поднялась до 153 руб. за килограмм (в 2020-м она была ниже 100 руб.). Ценник же на филе перевалил за 250 руб. (в прошлом году был 150 руб.).

Курица гриль. CC0

«Что касается яиц, то в августе закупочная цена на них была на уровне 27−32 руб. за десяток. Новые контракты заключены уже по цене 65 руб.», — цитирует издание генерального директора фабрики «Синявинская» Артура Холдоенко.