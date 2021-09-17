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«Растут спрос и издержки». Почему в России взлетели оптовые цены на яйца и мясо птицы

Поставщики повышают цены на куриное мясо и яйца — об этом российские торговые сети известили Минпромторг. Рассказываем, в чем причина проблемы и как ее будут решать.

Курица.
Курица.
CC0
1 Как изменились цены на курицу и яйца?

На электронных торгах в европейской части страны оптовая цена на филе куриной грудки за последний год достигла максимума — 250−260 руб. за килограмм. Цена тушки бройлера выросла до 140−150 руб., сообщают «Ведомости» со ссылкой на руководителя Национальной мясной ассоциации Сергея Юшина.

Издание отмечает, что в Центральном федеральном округе стоимость тушки поднялась до 153 руб. за килограмм (в 2020-м она была ниже 100 руб.). Ценник же на филе перевалил за 250 руб. (в прошлом году был 150 руб.).

Курица гриль.
Курица гриль.
CC0

«Что касается яиц, то в августе закупочная цена на них была на уровне 27−32 руб. за десяток. Новые контракты заключены уже по цене 65 руб.», — цитирует издание генерального директора фабрики «Синявинская» Артура Холдоенко.

2 Почему повысились оптовые ценники?

Юшин утверждает, что для резкого роста стоимости есть несколько причин. По словам эксперта, в начале года на 1,7% снизилось производство мяса птицы и пока прежние его объемы не восстановлены. При этом спрос на продукцию растет, что связано с наибольшей доступностью куриного мяса как источника белка.

Яйца.
Яйца.
СС0

Представители Минпромторга поясняют: взлет цен обусловлен ростом издержек и себестоимости. Также играют роль сезонный фактор и конкурентная борьба мясокомбинатов за сырье.

Как будут решать ценовые проблемы?

Сергей Юшин убежден: пока снизить оптовые цены на мясо и яйца можно, в разы увеличив производственные объемы. Правда, из-за растущих затрат сделать это сложно.

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