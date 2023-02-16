16 февраля
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Жизнь

Раз блиночек, два блиночек. Когда пройдет Масленица в 2023 году

Горы блинов, яркие наряды и море веселья — так проходят ежегодные проводы зимы. Altapress.ru рассказывает, когда пройдет масленица в 2023 году, какие приметы и традиции с ней связаны.

Блины.
Блины.
freepik.com/bearfotos
1
Когда начинается Масленичная неделя?

Масленичная неделя в 2023 году начинается 20 февраля и заканчивается 26 февраля.

2
Почему Масленица длится неделю?

Праздничной считается вся неделя перед Великим постом, который в 2023 году отмечают 27 февраля.

Масленичную неделю условно разделяют на два периода — Узкую и Широкую Масленицу. Первая длится с понедельника по среду, а вторая — с четверга по воскресенье.

В Узкую Масленицу занимаются уборкой и хозяйством. А в Широкую устраивают гуляния и празднуют от души.

Смешная Масленица.
Смешная Масленица.
altapress.ru
3
Дни Масленицы

У каждого дня праздничной недели есть свое название и значение.

  1. Встреча. В этот день начинали готовиться к проводам зимы — строили праздничные городки и украшали дома. В понедельник выпекали первый блин. Его отдавали нуждающимся.
  2. Заигрыши. Во вторник устраивали смотрины — молодежь встречалась вместе, общалась и присматривалась друг к другу. Нередко после этого устраивали свадьбы.
  3. Лакомка или Скромная среда. В этот день зять ходил в гости к теще на блины. Считалось, что чем добрее будет теща к зятю, тем лучше будут отношения у ее дочери с новой семьей.
  4. Разугляй или Широкий четверг. С четверга все работы по дому прекращались. Люди звали друзей и родственников в гости и устраивали веселое гуляние.
  5. Тещины вечерки. В пятницу, наоборот, зять со всеми почестями принимал тещу у себя дома. Нередко теща приводила с собой подруг, чтобы похвастаться хозяйственным родственником.
  6. Золовкины посиделки. В субботу встречались невестки с золовками — сестрами и родственницами мужа. Девушки собирались, чтобы поесть, пообщаться и посплетничать.
  7. Проводы или Прощеное воскресенье. Самый главный день в Масленичной неделе. В этот день провожали зиму и встречали весну. А еще прощали всех тех, на кого держали обиду, и сами просили прощения. Важно было очистить душу перед Великим постом.
Весёлая Масленица-2018.
Весёлая Масленица-2018.
www.instagram.com/kasimova_ks
4
Когда жгут чучело?

Проводы зимы устраивают в последний день Масленичной недели — 26 февраля.

В этот день люди собираются на массовое гуляние. Устраивают целое представление с песнями, танцами, традиционными играми и конкурсами. Не обходится без хороводов, игр в снежки и испытаний мужской силы.

5
Что можно и нельзя есть на Масленичной неделе?

В течение недели нельзя есть мясо. Однако можно употреблять в пищу молочные продукты и особенно сыр. Потому Масленицу еще называли Сырной седмицей.

Конечно, самым главным блюдом стола становились блины.

Блины.
Блины.
freepik.com/bearfotos
6
Блинные приметы

Блинами не только лакомились, но и пытались предсказать свою судьбу.

  • Сколько золотых блинов испечет хозяйка — столько солнечных дней ждать в следующем году. Главное не перестараться и не навлечь засуху.
  • Если первый блин у хозяйки получился пропеченный и румяный, семья весь год не будет болеть.
  • Если первый блин получился тонким и кружевным — жизнь будет в следующем году легкая и благостная.
  • Если блин толстый и плотный — придется много и долго трудиться.
  • Нельзя резать блины ножом — можно навлечь на себя беду.
Блины.
Блины.
CC0
7
Запреты на Масленицу
  • С четверга нельзя работать по дому, включая физический труд.
  • Не рекомендуется сидеть одному дома во время Масленичной недели.
  • Не стоит отказывать тем, кто хочет заглянуть к вам в гости.
  • Нельзя переедать. Чревоугодие считается грехом.

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