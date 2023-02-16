Раз блиночек, два блиночек. Когда пройдет Масленица в 2023 году

Масленичная неделя в 2023 году начинается 20 февраля и заканчивается 26 февраля.
Праздничной считается вся неделя перед Великим постом, который в 2023 году отмечают 27 февраля.
Масленичную неделю условно разделяют на два периода — Узкую и Широкую Масленицу. Первая длится с понедельника по среду, а вторая — с четверга по воскресенье.
В Узкую Масленицу занимаются уборкой и хозяйством. А в Широкую устраивают гуляния и празднуют от души.
У каждого дня праздничной недели есть свое название и значение.
- Встреча. В этот день начинали готовиться к проводам зимы — строили праздничные городки и украшали дома. В понедельник выпекали первый блин. Его отдавали нуждающимся.
- Заигрыши. Во вторник устраивали смотрины — молодежь встречалась вместе, общалась и присматривалась друг к другу. Нередко после этого устраивали свадьбы.
- Лакомка или Скромная среда. В этот день зять ходил в гости к теще на блины. Считалось, что чем добрее будет теща к зятю, тем лучше будут отношения у ее дочери с новой семьей.
- Разугляй или Широкий четверг. С четверга все работы по дому прекращались. Люди звали друзей и родственников в гости и устраивали веселое гуляние.
- Тещины вечерки. В пятницу, наоборот, зять со всеми почестями принимал тещу у себя дома. Нередко теща приводила с собой подруг, чтобы похвастаться хозяйственным родственником.
- Золовкины посиделки. В субботу встречались невестки с золовками — сестрами и родственницами мужа. Девушки собирались, чтобы поесть, пообщаться и посплетничать.
- Проводы или Прощеное воскресенье. Самый главный день в Масленичной неделе. В этот день провожали зиму и встречали весну. А еще прощали всех тех, на кого держали обиду, и сами просили прощения. Важно было очистить душу перед Великим постом.
Проводы зимы устраивают в последний день Масленичной недели — 26 февраля.
В этот день люди собираются на массовое гуляние. Устраивают целое представление с песнями, танцами, традиционными играми и конкурсами. Не обходится без хороводов, игр в снежки и испытаний мужской силы.
В течение недели нельзя есть мясо. Однако можно употреблять в пищу молочные продукты и особенно сыр. Потому Масленицу еще называли Сырной седмицей.
Конечно, самым главным блюдом стола становились блины.
Блинами не только лакомились, но и пытались предсказать свою судьбу.
- Сколько золотых блинов испечет хозяйка — столько солнечных дней ждать в следующем году. Главное не перестараться и не навлечь засуху.
- Если первый блин у хозяйки получился пропеченный и румяный, семья весь год не будет болеть.
- Если первый блин получился тонким и кружевным — жизнь будет в следующем году легкая и благостная.
- Если блин толстый и плотный — придется много и долго трудиться.
- Нельзя резать блины ножом — можно навлечь на себя беду.
- С четверга нельзя работать по дому, включая физический труд.
- Не рекомендуется сидеть одному дома во время Масленичной недели.
- Не стоит отказывать тем, кто хочет заглянуть к вам в гости.
- Нельзя переедать. Чревоугодие считается грехом.