Раз блиночек, два блиночек. Когда пройдет Масленица в 2023 году

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Почему Масленица длится неделю?

Праздничной считается вся неделя перед Великим постом, который в 2023 году отмечают 27 февраля.

Масленичную неделю условно разделяют на два периода — Узкую и Широкую Масленицу. Первая длится с понедельника по среду, а вторая — с четверга по воскресенье.

В Узкую Масленицу занимаются уборкой и хозяйством. А в Широкую устраивают гуляния и празднуют от души.