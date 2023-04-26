Разбалансировка! Александру Терентьеву пришлось заставлять главу сельсовета в Шипуновском районе обратить внимание на опасный мост

«Не на балансе» — такая «отмазка» от чиновников в последнее время, к сожалению, звучит все чаще и чаще. По сути, исполнительная власть просто не хочет брать на себя ответственность. Но если это сооружение находится на подведомственной тебе территории, и оно может рухнуть, то тут некогда рассуждать про балансы — нужно действовать.

За примером далеко ходит не нужно. Буквально на днях депутату Госдумы Александру Терентьеву пришел ответ на запрос из прокуратуры, с приятной новостью — одного такого главу сельсовета в Шипуновском районе, удалось расшевелить. И хорошо, что вовремя успели.

В с. Комариха Шипуновского района есть подвесной мост через местную реку, который соединяет между собой две улицы — Дубинина и Заречную. Четыре года назад местные жители скидывались на его ремонт, подлатали, но со временем тросы вытянулись, мост просел. Люди были уверены, что паводок 2023 года и вовсе может его загубить, и обратились в конце прошлого года к главе местного сельсовета с просьбой принять меры. Инициатором обращения выступила депутат местного сельсовета от партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ-ЗА ПРАВДУ Ольга Логинова.

Глава ответила достаточно кратко — этот мост на балансе сельсовета не стоит, и она не считает целесообразным его на баланс ставить. «Мост был сделан при правлении совхоза „Новая жизнь“ в целях сокращения пути для жителей», — пишет чиновница и отмечает, что если во время паводка мост будет снесен, тогда и будет решать вопрос с населением.

Ольгу Логинову, которая входит в состав комиссии по благоустройству Комарихи, такой ответ главы возмутил, и она обратилась за помощью в Общественную приемную депутата Госдумы Александра Терентьева.

Нужно хранить то, что имеем, и следить за всеми объектами, находящимися на территории поселения, — по-хозяйски рассуждает заявительница.

От жителей села главе сельсовета удалось отписаться и откреститься от ненужной его головной боли в виде разрушающегося моста, а вот от прокуратуры, в которую был направлен запрос депутата Госдумы, нет. Надзорные органы ни за бесхозность этого сооружения, ни за опасность, которую он создает для передвижения граждан, мягко говоря «по головке не погладили». Глава получила представление, с требованием устранить имеющиеся нарушения. В настоящее время муниципалитетом уже принято решение о принятии мостового перехода в муниципальную собственность и проведении его ремонта. Пока решаются все вопросы с документами, опасная территория огорожена желтыми лентами, а жители села оповещены об аварийном состоянии моста.

Можем, когда захотим, — отмечает Александр Терентьев. — Вызывает серьезную озабоченность, что это хотение возникает лишь после представления прокуратуры.