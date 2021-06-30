Разбор. Что такое «Самокат» и какие товары он может привезти барнаульцам за 15 минут

3 Как оформить и получить заказ?

Заказать и получить свои покупки барнаульцы смогут с 8:00 до 23:00. Для этого нужно скачать и установить фирменное приложение в Google Play и App Store.

После этого выбираем свой город (Барнаул), открываем каталог, добавляем в корзину все, что хочется, кликаем на способ оплаты, указываем адрес доставки и телефон. Готово. Осталось подождать несколько минут.