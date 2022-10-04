4 октября
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Жизнь

Разбор. Что такое тактическое ядерное оружие, и что произойдет, если его применить

Применение ядерного оружие пугает многих людей. Однако специалисты уверяют, что даже если в нем появится необходимость, то будут применять тактическое ядерное оружие. Чем оно отличается от стратегического и для чего его могут использовать — в разборе altapress.ru.

ядерный взрыв
ядерный взрыв
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1
Что такое тактическое ядерное оружие?

Тактическое ядерное оружие — это ядерные боеприпасы для нанесения точечных ударов на стороне противника.

Оно отличается небольшой мощностью (от одной до 100 килотонн) и меньшим радиусом поражения.

2
А чем отличается стратегическое оружие?

Стратегическое ядерное оружие имеет огромную мощность в тысячу килотонн.

Один заряд может уничтожить большую область, а потом надолго оставить ее радиоактивной и непригодной для жизни.

Ядерный взрыв
Ядерный взрыв
СС0
3
У кого есть тактическое ядерное оружие?

Тактическое ядерное оружие есть у всех ядерных держав, кроме Великобритании.

Соединенное Королевство отказалось от него и оставило у себя стратегическое ядерное оружие.

4
Что произойдет после применения тактического ядерного оружия?

Все зависит от боезаряда. Как правило, он не превышает одной килотонны и поражает небольшую территорию.

Эксперты уверяют, что место удара будет пригодно для жизни уже через неделю.

Последствия ядерного взрыва
Последствия ядерного взрыва
СС0
5
Для чего применяют такое оружие?

Тактическое ядерное оружие направляют на основные силы противника — штабы управления, пусковые комплексы, а также склады с боеприпасами.

Кроме того, тактическим ядерным оружием можно поразить объекты военного и двойного назначения, уточняет amic.ru.

6
Может ли Россия воспользоваться тактическим ядерным оружием?

Военные эксперты уверяют, что для этого должны быть веские причины — например, угроза существованию государства с использованием обычного оружия.

Кстати, пострадавшие от ядерного оружия есть. В 1945 году военные США сбросили две атомные бомбы мощностью 15 килотонн на Хиросиму и Нагасаки в Японии.

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