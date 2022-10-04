Разбор. Что такое тактическое ядерное оружие, и что произойдет, если его применить

Тактическое ядерное оружие — это ядерные боеприпасы для нанесения точечных ударов на стороне противника.
Оно отличается небольшой мощностью (от одной до 100 килотонн) и меньшим радиусом поражения.
Стратегическое ядерное оружие имеет огромную мощность в тысячу килотонн.
Один заряд может уничтожить большую область, а потом надолго оставить ее радиоактивной и непригодной для жизни.
Тактическое ядерное оружие есть у всех ядерных держав, кроме Великобритании.
Соединенное Королевство отказалось от него и оставило у себя стратегическое ядерное оружие.
Все зависит от боезаряда. Как правило, он не превышает одной килотонны и поражает небольшую территорию.
Эксперты уверяют, что место удара будет пригодно для жизни уже через неделю.
Тактическое ядерное оружие направляют на основные силы противника — штабы управления, пусковые комплексы, а также склады с боеприпасами.
Кроме того, тактическим ядерным оружием можно поразить объекты военного и двойного назначения, уточняет amic.ru.
Военные эксперты уверяют, что для этого должны быть веские причины — например, угроза существованию государства с использованием обычного оружия.
Кстати, пострадавшие от ядерного оружия есть. В 1945 году военные США сбросили две атомные бомбы мощностью 15 килотонн на Хиросиму и Нагасаки в Японии.