Разбор. Что за праздник День учителя и что подарить педагогу?

5 октября традиционно празднуют День учителя. О том как появился этот праздник, что полезного он в себе несет и что можно подарить учителю — в материале altapress.ru

Когда появился День учителя?

Впервые праздник провели в 1965 году в СССР. Сначала у Дня учителя не было определенной даты — отмечали в первое воскресенье октября. Преподавателей обычно поздравляли на несколько дней раньше — в последний рабочий день недели.

Дата 5 октября возникла не случайно. Именно в этот день в 1965 году на совместной конференции ЮНЕСКО и Мировой организации труда приняли резолюцию «О положении учителей». В документ поместили понятие «учитель», а также описание целей и политики в области образования.

Многие страны отмечали день учителя как национальный праздник. Но получил статус всемирного праздника он только в 1994 году. Теперь его отмечают учителя в более чем 170 странах.

Как отмечают День учителя сейчас?

В России этот в этот день педагогов поздравляют не только ученики и их родители. Для работников педагогического труда организуют торжественные линейки, концерты и даже официальные награждения.

За достойную работу педагогам вручают награды «Учитель года», «Заслуженный учитель Российской Федерации». По всей стране 5 октября обсуждают заслуги учителей страны и недостатки в системе образования.

Зачем нужен День учителя?

Кроме того, что этот праздник необходим самим учителям, — в этот день ещё раз подчеркивают их заслуги, награждают за труд — он нужен ученикам и их родителям.

Дети учатся уважать своих наставников, сплачиваются во время поздравлений, проявляют фантазию. Заранее попросите своего ребенка подумать над тем, что было бы приятно получить, например, классному руководителю в день учителя. Спросите, успел ли ребенок понять что нравится их педагогу.

Это будет отличной игрой и упростит вам поиск подходящего подарка. Впредь научит ребенка быть более наблюдательным.

Школа. Михаил Хаустов

Что подарить учителю?

При подборе подарка следует учесть то, кому вы его подарите — мужчине или женщине.

Не обязательно дарить подарки связанные с профессиональной деятельностью. Представьте, сколько учитель математики получил калькуляторов на день учителя, а учитель физкультуры — спортивного инвентаря?

Преподавателям часто дарят цветы. Это простой и уместный вариант. Цветы приятно получить в подарок. Букет цветов можно заменить на более долговечный вариант — комнатное растение в красивом горшке.

Ещё один вечно актуальный подарок — книга. Если не знаете какую литературу предпочитает ваш учитель, подарите подарочное издание или тематическое, в зависимости от того какой предмет он преподает.

Чашка или кружка — практичный подарок. В неё можно поместить подарочный набор чая или кофе.

В день учителя можно подарить чаепитие всему классу. Закажите или приобретите красивый торт в одной из кондитерских. Такой подарок никого не оставит равнодушным.

Педагог по достоинству оценит и фоторамку. Вставьте в неё фотографию класса или рисунок, который ученики создавали вместе.

Если вы еще не успели познакомиться с учителем поближе можно подарить ему аккуратный ежедневник или сертификат в один из книжных магазинов.

По желанию, любой из подарков, дополните теплыми словами, тематической песней или стихами.