"Разборки" с искусством. Какие экскурсии и мастер-классы стоит посетить на выставке "Сибирь — XIII" в Барнауле

Мастер-классы
8 июля в 14:00 в "Титов Арене" состоится первый демонстрационный мастер-класс. График, иллюстратор, дизайнер, член Союза художников России Александр Гордиенко покажет, как работает с акварелью, изобразит сюжет "Дорога на Телецкое". После этого барнаульцы смогут посетить еще пять мастер-классов.
11 июля в 17:00 — мастер-класс по каллиграфии Ольги Алексеенко.
15 июля в 14:00 — мастер-класс по живописи Дениса Октября.
19 июля в 17:00 — мастер-класс по аэрографии Ивана Ильющенко.
22 июля в 14:00 — мастер-класс по живописи Василия Куксы.
25 июля в 17:00 — мастер-класс по скульптуре Александра Бувина.
Экскурсии
9 июля в 14:00 барнаульцев приглашают на первую экскурсию-лекцию по выставке — ее проведет культуролог Лидия Рыжова. Лидия расскажет о живописи, представленной на "СИБИРЬ — XIII", и о современном изобразительном искусстве Сибири в целом. Также в июле пройдут еще 6 экскурсий по выставке.
13 июля в 17:00 — экскурсия-лекция "Лики современной иконы (храмовое искусство Сибири)" старшего научного сотрудника ГХМАК Евгении Школиной.
16 июля в 14:00 — экскурсия-лекция "Современное изобразительное искусство Сибири. Живопись (часть 2)" культуролога Лидии Рыжовой.
18 июля в 17:00 — экскурсия-лекция "Мистика сложного творения (декоративно-прикладное искусство и скульптура в искусстве Сибири)" старшего научного сотрудника ГХМАК Евгении Школиной.
20 июля в 17:00 — экскурсия-лекция "Графика в современном изобразительном искусстве Сибири: специфика региона" главного научного сотрудника ГХМАК Оксаны Сидоровой.
23 июля в 14:00 — экскурсия-лекция по выставке "Графика в современном изобразительном искусстве Сибири: уникальная графика, эстамп" главного научного сотрудника ГХМАК Оксаны Сидоровой.
28 июля в 17:00 — заключительная обзорная экскурсия-лекция по выставке "Современное изобразительное искусство Сибири" председателя Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств в Красноярске Михаила Шишина.
Выставка "Сибирь — XIII" открылась в "Титов Арене" 5 июля и будет работать до 28 июля ежедневно, без выходных, с 11:00 до 19:00. Вход на все мероприятия бесплатный.