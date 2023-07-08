"Разборки" с искусством. Какие экскурсии и мастер-классы стоит посетить на выставке "Сибирь — XIII" в Барнауле

Большую выставку "Сибирь — XIII" в "Титов Арене", по данным организаторов, уже посещают более тысячи барнаульцев в день. Посмотреть там действительно есть что. Однако в этом проекте есть не только экспозиция, но и событийная часть: бесплатные экскурсии-лекции и мастер-классы. Самое интересное — в кратком обзоре altapress.ru.

Мастер-классы

8 июля в 14:00 в "Титов Арене" состоится первый демонстрационный мастер-класс. График, иллюстратор, дизайнер, член Союза художников России Александр Гордиенко покажет, как работает с акварелью, изобразит сюжет "Дорога на Телецкое". После этого барнаульцы смогут посетить еще пять мастер-классов.

11 июля в 17:00 — мастер-класс по каллиграфии Ольги Алексеенко. 15 июля в 14:00 — мастер-класс по живописи Дениса Октября. 19 июля в 17:00 — мастер-класс по аэрографии Ивана Ильющенко. 22 июля в 14:00 — мастер-класс по живописи Василия Куксы. 25 июля в 17:00 — мастер-класс по скульптуре Александра Бувина.

Экскурсии

9 июля в 14:00 барнаульцев приглашают на первую экскурсию-лекцию по выставке — ее проведет культуролог Лидия Рыжова. Лидия расскажет о живописи, представленной на "СИБИРЬ — XIII", и о современном изобразительном искусстве Сибири в целом. Также в июле пройдут еще 6 экскурсий по выставке. 13 июля в 17:00 — экскурсия-лекция "Лики современной иконы (храмовое искусство Сибири)" старшего научного сотрудника ГХМАК Евгении Школиной. 16 июля в 14:00 — экскурсия-лекция "Современное изобразительное искусство Сибири. Живопись (часть 2)" культуролога Лидии Рыжовой. 18 июля в 17:00 — экскурсия-лекция "Мистика сложного творения (декоративно-прикладное искусство и скульптура в искусстве Сибири)" старшего научного сотрудника ГХМАК Евгении Школиной.

Выставка СИБИРЬ — XIII. Дарья Беркетова

20 июля в 17:00 — экскурсия-лекция "Графика в современном изобразительном искусстве Сибири: специфика региона" главного научного сотрудника ГХМАК Оксаны Сидоровой. 23 июля в 14:00 — экскурсия-лекция по выставке "Графика в современном изобразительном искусстве Сибири: уникальная графика, эстамп" главного научного сотрудника ГХМАК Оксаны Сидоровой. 28 июля в 17:00 — заключительная обзорная экскурсия-лекция по выставке "Современное изобразительное искусство Сибири" председателя Регионального отделения Урала, Сибири и Дальнего Востока Российской академии художеств в Красноярске Михаила Шишина.

Выставка "Сибирь — XIII" открылась в "Титов Арене" 5 июля и будет работать до 28 июля ежедневно, без выходных, с 11:00 до 19:00. Вход на все мероприятия бесплатный.