Раздел клубники: у Грудинина арестовали все акции Совхоза имени Ленина

Все акции директора предприятия ЗАО «Совхоз имени Ленина» и экс-кандидата в президенты от КПРФ Павла Грудинина арестовали.

Такое решение принял Видновский городской суд Московской области в рамках дела о разделе имущества Грудинина с бывшей супругой Ириной.

Арестованные акции (1,933 млн штук) являются активом, который подлежит разделу между супругами, отметила адвокат Ирины Грудининой Елена Бойцова. Политику принадлежит около 40% акций организации. Заседание по делу о разделе имущества состоится 27 сентября, сообщает телеканал 360.

О разводе Грудининых стало известно в середине июля. Их брак продлился 37 лет. Однако по факту политик жил на две семьи. Вторая жена родила ему двух детей, пишет ura.ru. Об этом стало известно только в ходе бракоразводного процесса. От официального брака у него двое детей.

Офшор и выборы

В конце июня шесть акционеров «Совхоза им. Ленина» обратились в суд с требованием отменить сделки, совершенные Грудининым в 2007 и 2010 годах. Оппоненты бизнесмена утверждают, что передача земельных участков оформлялась с нарушением закона. Кроме того, Грудинин пытался скрыть свои дополнительные доли в совхозе с помощью офшорной компании.

Во время выборов директор подмосковного совхоза (и, по некоторым данным, миллиардер) Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ на пост президента России, в Алтайском крае набрал почти вдвое больше голосов, чем в среднем по России: 23,67% против 12,05%. За него в крае проголосовали около 282 тыс. человек.

Клубника

Совхоз имени Ленина — современный сельскохозяйственный комплекс. В систему его деятельности, в частности, входит выращивание и продажа экологически чистых ягод (клубники, малины, рябины черноплодной, крыжовника).