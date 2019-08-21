Разгневанные барнаульцы бьют тревогу из-за бесконтрольной рубки сосен

Местные жители обратились к депутату фракции ЛДПР в АКЗС Евгении Боровиковой. Разгневанные люди требуют выезд на место представителей лесхоза и журналистов, передает пресс-служба партии.
Депутат заявила, что подключит к делу следственный комитет, прокуратуру и полицию.
«И это не первое обращение жителей поселка в ЛДПР с жалобой на незаконные рубки леса», — отметила Боровикова.
Партия запланировала массовый пикет под лозунгами «Нет захвату земель и вырубке леса в поселке Ерестной!», «Сохраните дух лесной нам в поселке Ерестной!», «Руки прочь от ленточного бора!», «Хватит кромсать Гору! Оставьте ленточный бор потомкам!» и так далее.