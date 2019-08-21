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Жизнь

Разгневанные барнаульцы бьют тревогу из-за бесконтрольной рубки сосен

Жители барнаульского поселка Ерестной пожаловались на вырубку бора. По их словам, начали выпиливать большие сосны на территории недалеко от дома по адресу Змеиногорский тракт, 83. Территория, согласно публичной кадастровой карте, не находится в частной собственности.

Барнаульцы пожаловались на вырубки в поселке Ерестной.
Барнаульцы пожаловались на вырубки в поселке Ерестной.
пресс-служба ЛДПР

Местные жители обратились к депутату фракции ЛДПР в АКЗС Евгении Боровиковой. Разгневанные люди требуют выезд на место представителей лесхоза и журналистов, передает пресс-служба партии.

Барнаульцы пожаловались на вырубки в поселке Ерестной.
Барнаульцы пожаловались на вырубки в поселке Ерестной.
пресс-служба ЛДПР

Депутат заявила, что подключит к делу следственный комитет, прокуратуру и полицию.

«И это не первое обращение жителей поселка в ЛДПР с жалобой на незаконные рубки леса», — отметила Боровикова.

Партия запланировала массовый пикет под лозунгами «Нет захвату земель и вырубке леса в поселке Ерестной!», «Сохраните дух лесной нам в поселке Ерестной!», «Руки прочь от ленточного бора!», «Хватит кромсать Гору! Оставьте ленточный бор потомкам!» и так далее.

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