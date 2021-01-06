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Жизнь

Разгоряченные от мороза и несправедливости новосибирцы решили взять штурмом местный аквапарк

В соцсетях появилось видео, как в Новосибирске посетители аквапарка пытаются с боем туда проникнуть. Оказалось, что количество проданных билетов в «Аквамир» гораздо больше, чем он мог на тот момент принять.

Аквапарк в Новосибирске
Аквапарк в Новосибирске
https://www.instagram.com/p/BzVhQm8FVht/

По словам подписчицы сообщества «Инцидент Новосибирск», утром 4 января охрана аквапарка «Аквамир» не пускала посетителей в здание. Причина была в переполненности объекта.

Люди, купившие билеты через сайт, были вынуждены ждать на улице при 30-градусном морозе, сообщила женщина.



«Охрана внутрь не пускала. Администрация на контакт не шла. Деньги не вернули. На звонки не отвечают. Электронный помощник предлагает отправить претензию почтой России. В их аккаунте Instagram появилось объявление, что билеты действительны до 1 февраля. Но мы, например, из Иркутска и уезжаем завтра. Билеты покупали специально на этот день. И таких много», — добавила она.



На видео видно, что недовольные посетители в какой-то момент пытаются прорваться в аквапарк, но охрана их не пускает и в грубой форме отвечает на претензии людей.

В настоящий момент на сайте «Аквамира» висит объявление о том, что аквапарк работает в режиме ограничений и может заполняться лишь на 50% от своих возможностей. Наличие мест предлагается уточнять по телефону.

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