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Разгрузочные дни: как скинуть и не набрать

5 января считается международным разгрузочным днём. Все, кто устал от праздничных застолий, в течение суток очищают свой организм. Но всё это бесполезно, если на следующий день продолжить объедаться. О том, как проходят разгрузочные дни и как продолжить правильное питание — в материале altapress.ru

разгрузочный день
разгрузочный день
СС0
Зачем нужен разгрузочный день?

Он помогает помогает организму справиться с последствиями неправильного питания и в дальнейшем снизить количество потребления пищи. Основной принцип разгрузки организма — сократить объем и калорийность блюд в рационе. Kp.ru советует ограничиться 500 калориями и исключить «тяжелую» и углеводную пищу.

Такие дни не рекомендуется ставить подряд, чтобы нарушить работу желудочно-кишечного тракта. Но если выделить 24−48 часов разгрузки для организма в неделю, уже через месяц ваши пищевые привычки начнут меняться.

Помогает ли это похудеть?

Разгрузочный день — всего лишь одна из пищевых привычек, которая поможет вашему желудку расслабиться и «выдохнуть», например, после праздников или недели неправильного питания. По мнению zdr.ru, разгрузочные дни не могут стать основой вашего похудения. Для того чтобы похудеть, не достаточно несколько дней в месяце снижать калорийность рациона. Особенно, если во все остальные дни вы превышаете свою норму калорий. Этот вопрос требует комплексного подхода. Правильно, без вреда для здоровья — пересмотреть свои пищевые привычки и режим дня.

Кому противопоказаны разгрузочные дни?

Перед тем, как внедрять новые пищевые привычки, желательна консультация специалиста. Организму сложно привыкнуть к резкому падению калорийности рациона, вы можете испытывать головные боли и проблемы с концентрацией внимания. Особую осторожность следует проявить людям с заболеваниями желудка — любая неосторожность может привести к их обострению. Во время такой «однодневной диеты» может повыситься кислотность желудочного сока, что может обернуться гастритом или язвой.

Так же, строго противопоказаны разгрузочные дни в период беременности, лактации, вирусных заболеваний и при сахарном диабете — сообщает eurolab.ua.

В периоды активной физической нагрузки снижать суточную дозу калорий тоже не рекомендуется. Это может привести к обратному эффекту.

Что такое здоровое питание?

По сообщению Всемирной организации здравоохранения, обязательными компонентами здорового питания являются фрукты, овощи, бобовые, орехи и цельные злаки. Для каждого человека необходим индивидуальный рацион, в зависимости от показаний врачей, но есть основные правила ежедневного рациона:

  • Не менее 400 грамм фруктов и овощей.
  • Суточная норма взрослого человека не должна превышать 50 грамм свободных сахаров (12 чайных ложек) и 5 грамм соли (1 чайной ложки). Причем свободными сахарами называют все те, которые добавляют в пищевые продукты производителем, поваром или потребителем.
  • Здоровое питание подразумевает употребление не менее 30% жиров, желательно насыщенных. Такие содержаться в рыбе, авокадо и орехах, в оливковом и подсолнечных маслах.
Как начать правильно питаться?

Переходить на правильное питание лучше постепенно, вымещая вредные продукты из своего рациона последовательно. Идти можно разными путями: снизить калорийность потребляемых продуктов, снизить объем порций или, одно из самых действенных, ограничить потребление сладкого, мучного, жаренного и соленого.

Для начала можно попытаться отследить количество употребляемой пищи — ведите пищевой дневник. В него записывайте что и во сколько вы съели. Наглядность в этом деле очень важна. Все ваши лишние килокалории будут видны на бумаге. Вам проще будет определить что и как изменить в режиме.

Правильное питание ничего общего не имеет с голоданием. Вы не должны изнурять себя длительными перерывами в пище. Но чтобы дольше оставаться сытым необходимо правильно спланировать график приемов пищи. Сбалансированное питание — залог похудения, сообщает med.vesti.ru

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