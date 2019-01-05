Разгрузочные дни: как скинуть и не набрать

Зачем нужен разгрузочный день?

Он помогает помогает организму справиться с последствиями неправильного питания и в дальнейшем снизить количество потребления пищи. Основной принцип разгрузки организма — сократить объем и калорийность блюд в рационе. Kp.ru советует ограничиться 500 калориями и исключить «тяжелую» и углеводную пищу.

Такие дни не рекомендуется ставить подряд, чтобы нарушить работу желудочно-кишечного тракта. Но если выделить 24−48 часов разгрузки для организма в неделю, уже через месяц ваши пищевые привычки начнут меняться.