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Жизнь

«Разнесло в щепки». Страшная гроза в алтайском селе уничтожила деревянную опору ЛЭП

Ночью 22 мая в селе Первомайское молния попала в деревянную опору ЛЭП и сломала ее. Жительница села показала, что осталось от столбов, в видео, которое опубликовал «Инцидент Барнаул».

Гроза. Штормовое предупреждение. Молния.
Гроза. Штормовое предупреждение. Молния.
CC0

После того, как молния попала в ЛЭП, в домах пропало электричество. Утром жители Первомайского увидели разрушенные деревянные опоры. Щепки разлетелись в радиусе 10 метров.

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