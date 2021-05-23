«Разнесло в щепки». Страшная гроза в алтайском селе уничтожила деревянную опору ЛЭП

После того, как молния попала в ЛЭП, в домах пропало электричество. Утром жители Первомайского увидели разрушенные деревянные опоры. Щепки разлетелись в радиусе 10 метров.
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Ночью 22 мая в селе Первомайское молния попала в деревянную опору ЛЭП и сломала ее. Жительница села показала, что осталось от столбов, в видео, которое опубликовал «Инцидент Барнаул».
После того, как молния попала в ЛЭП, в домах пропало электричество. Утром жители Первомайского увидели разрушенные деревянные опоры. Щепки разлетелись в радиусе 10 метров.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter