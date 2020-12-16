Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
16 декабря
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

«Разнотык». Медведев назвал хроническую проблему России

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев призвал ведомства работать слаженно, а не «вразнотык», пишут РИА Новости.

Дмитрий Медведев.
Дмитрий Медведев.
government.ru

«Это у нас, к сожалению, хроническая проблема, когда вроде все занимаются полезным делом, все в материале, но разнотык, и многие люди делают одну и ту же работу, во всяком случае, занимаются близкими тематиками», — заявил он на заседании комиссии Совбеза по вопросам создания национальной системы защиты от новых инфекций.

Медведев подчеркнул, что стране нужны передовые научные исследования, направленные на противодействие антимикробной резистентности.

«Главное, чтобы эта работа велась согласованно. Я просил бы Министерство здравоохранения вместе с Министерством образования и науки сформировать комплексный межведомственный план научных исследований так, чтобы скоординировать исследовательские повестки дня различных ведомств», — сказал зампредседателя Совбеза.

В этом году в рамках госзадания проводятся 30 научных исследований в области борьбы с новыми инфекциями: два фундаментальных, 23 прикладных и пять приоритетных.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость