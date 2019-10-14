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Жизнь

Разработан законопроект о переработке просроченных продуктов

Министерство промышленности и торговли РФ разработало и внесло в правительство законопроект, который позволит направлять просроченные продукты на вторичную переработку после проведения соответствующей экспертизы, подтверждающей их безопасность.

В Третьяковском районе раздавили сотни колограммов санкционных фруктов.
В Третьяковском районе раздавили сотни колограммов санкционных фруктов.
предоставлено управлением Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай

Речь в первую очередь о продовольственных товарах, которые не были проданы в торговых сетях, заявил «Известиям» замглавы ведомства Виктор Евтухов.

По его словам, «главная задача ресурсосбережения — снижение объема образования отходов». «Истечение срока годности пищевых продуктов не означает, что они автоматически стали отходами.

Их можно использовать в качестве сырья, например, для изготовления кормов для животных или удобрений», — убежден замминистра.

По данным Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), ежегодно около 700 тыс. тонн продуктов питания в крупных сетях не продаются и отправляются на свалку.

Эксперты Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) и консалтинговой компании «ТИАР-Центр» представили данные, согласно которым в России ежегодно выбрасывают 17 млн тонн еды, стоимость которой превышает 1,6 трлн рублей (больше всего от еды «избавляются» домохозяйства и торговые сети).

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